В курганском лагере открыли медицинский центр. Фото

27 июля 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

В лагере им. Островского детей будут лечить гидромассажем и солью (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Под Курганом в лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир» с гидромассажем и солевой комнатой. В рамках санаторных смен здесь будут лечить отдыхающих детей. Об этом в своем telegram-канале рассказала мэр города Елена Ситникова. «Этого события мы ждали давно. Здание было отремонтировано в 2021 году, а работу медицинского блока в полном объеме удалось организовать только в этом. В рамках санаторных смен медицинский центр просто необходим — здесь ребята проходят лечение по назначениям врачей, занимаются лечебной физкультурой. В медицинском центре находятся кабинет приема, изоляторы, процедурный кабинет и кабинет врача», — говорится в сообщении. В медцентре действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем, физиокабинет и тренажерный зал. Также есть солевая комната и аромакомната для релаксации. В планах — установка гидромассажных ванн. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей. Обновление пройдет в лагерях «Салют», «Красные орлы», «Зеркальный», «Космос», «Зеленый борок» и «Лесная республика». В лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир» Фото: telegram-канал Елены Ситниковой В медцентре находятся кабинет приема, изоляторы и процедурный кабинет Фото: telegram-канал Елены Ситниковой Имеется тренажерный зал и физиокабинет Фото: telegram-канал Елены Ситниковой Также действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем Фото: telegram-канал Елены Ситниковой В медцентре есть солевая комната и аромакомната для релаксации Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Под Курганом в лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир» с гидромассажем и солевой комнатой. В рамках санаторных смен здесь будут лечить отдыхающих детей. Об этом в своем telegram-канале рассказала мэр города Елена Ситникова. «Этого события мы ждали давно. Здание было отремонтировано в 2021 году, а работу медицинского блока в полном объеме удалось организовать только в этом. В рамках санаторных смен медицинский центр просто необходим — здесь ребята проходят лечение по назначениям врачей, занимаются лечебной физкультурой. В медицинском центре находятся кабинет приема, изоляторы, процедурный кабинет и кабинет врача», — говорится в сообщении. В медцентре действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем, физиокабинет и тренажерный зал. Также есть солевая комната и аромакомната для релаксации. В планах — установка гидромассажных ванн. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей. Обновление пройдет в лагерях «Салют», «Красные орлы», «Зеркальный», «Космос», «Зеленый борок» и «Лесная республика».