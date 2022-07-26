26 июля 2022

В курганском лагере открыли медицинский центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
В лагере им. Островского детей будут лечить гидромассажем и солью (архивное фото) Фото:

Под Курганом в лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир» с гидромассажем и солевой комнатой. В рамках санаторных смен здесь будут лечить отдыхающих детей. Об этом в своем telegram-канале рассказала мэр города Елена Ситникова.

«Этого события мы ждали давно. Здание было отремонтировано в 2021 году, а работу медицинского блока в полном объеме удалось организовать только в этом. В рамках санаторных смен медицинский центр просто необходим — здесь ребята проходят лечение по назначениям врачей, занимаются лечебной физкультурой. В медицинском центре находятся кабинет приема, изоляторы, процедурный кабинет и кабинет врача», — говорится в сообщении.

В медцентре действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем, физиокабинет и тренажерный зал. Также есть солевая комната и аромакомната для релаксации. В планах — установка гидромассажных ванн.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей. Обновление пройдет в лагерях «Салют», «Красные орлы», «Зеркальный», «Космос», «Зеленый борок» и «Лесная республика».

В лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир»
Фото:
В медцентре находятся кабинет приема, изоляторы и процедурный кабинет
Фото:
Имеется тренажерный зал и физиокабинет
Фото:
Также действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем
Фото:
В медцентре есть солевая комната и аромакомната для релаксации
Фото:

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Под Курганом в лагере имени Островского запустили медицинский центр «Альтаир» с гидромассажем и солевой комнатой. В рамках санаторных смен здесь будут лечить отдыхающих детей. Об этом в своем telegram-канале рассказала мэр города Елена Ситникова. «Этого события мы ждали давно. Здание было отремонтировано в 2021 году, а работу медицинского блока в полном объеме удалось организовать только в этом. В рамках санаторных смен медицинский центр просто необходим — здесь ребята проходят лечение по назначениям врачей, занимаются лечебной физкультурой. В медицинском центре находятся кабинет приема, изоляторы, процедурный кабинет и кабинет врача», — говорится в сообщении. В медцентре действует водолечебница с циркулярным и гидромассажным душем, физиокабинет и тренажерный зал. Также есть солевая комната и аромакомната для релаксации. В планах — установка гидромассажных ванн. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пройдет масштабная реновация детских лагерей. Обновление пройдет в лагерях «Салют», «Красные орлы», «Зеркальный», «Космос», «Зеленый борок» и «Лесная республика».
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