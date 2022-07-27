Пристав из ЯНАО принуждал семью извиняться перед его женой. Видео

28 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Семья из Лабытнанги пожаловалась на судебного пристава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебный пристав пытался принудить семью Пузенко из Лабытнанги извиниться перед его женой, которая работает в отделении ПФР, за якобы неподобающее поведение при обращении за услугой. Он угрожал обратиться в полицию. Об этом URA.RU сообщила Александра Пузенко, предоставив видео разговора с мужчиной. «На служебной машине, одетый в форму судебных приставов, выходит мужчина. Я начинаю снимать видео. Дальше диалог такой: он хочет, чтобы мы поехали с ним и извинялись перед его женой, непонятно за что. Я ему объясняю — она не сделала свою работу, она наобещала, ни разу не позвонила, <…> меня из кабинета вытолкали, на меня накричали, справку не выдали, хотя обещали. Он [судебный пристав] угрожал, что будет звонить участковому, если мы не извинимся», — рассказала Пузенко. Конфликт с сотрудницей ПФР у семьи возник из-за справки о получаемых ими пособий на детей. По словам Пузенко, при обращении в отделение сотрудница сообщила им, что форму для справки нужно долго заполнять. «Она попросила мой контактный номер и сказала, что позвонит через несколько дней, потому что справка долго заполняется. Я согласилась», — уточняет Пузенко. По словам женщины, через оговоренный срок сотрудница ПФР так и не позвонила. Пузенко отметила, что справка была нужна для получения жилья по соцнайму. К тому моменту они уже записались на прием в администрацию, поэтому справку нужно было получить к определенному времени. После нескольких телефонных разговоров с работницей ПФР, женщина вновь пришла в отделение для прояснения ситуации. По ее словам, сотрудница начала на нее кричать и выталкивать из кабинета. Выяснилось, что такого рода справки сотрудники ПФР не выдают. После конфликта супруг работницы позвонил мужу Пузенко и назначил встречу. По словам Александры, она не отрицает, что повышала голос на сотрудницу ПФР, но лишь в ответ на ее крики, поэтому она была готова извиниться, но только после того, как это сделает зачинщица конфликта. Получить оперативный комментарий в управлении федеральной службы судебных приставов не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. В управление ФССП по ЯНАО был направлен запрос, однако на момент выхода публикации ответ не поступили. В ямальском отделении ПФР URA.RU сообщили, что сейчас ведется разбирательство. Более развернутый комментарий там пообещали предоставить позже. Ранее в соцсетях житель ЯНАО жаловался, что судебные приставы напугали его беременную жену. Однако в ведомстве эту информацию опровергли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебный пристав пытался принудить семью Пузенко из Лабытнанги извиниться перед его женой, которая работает в отделении ПФР, за якобы неподобающее поведение при обращении за услугой. Он угрожал обратиться в полицию. Об этом URA.RU сообщила Александра Пузенко, предоставив видео разговора с мужчиной. «На служебной машине, одетый в форму судебных приставов, выходит мужчина. Я начинаю снимать видео. Дальше диалог такой: он хочет, чтобы мы поехали с ним и извинялись перед его женой, непонятно за что. Я ему объясняю — она не сделала свою работу, она наобещала, ни разу не позвонила, <…> меня из кабинета вытолкали, на меня накричали, справку не выдали, хотя обещали. Он [судебный пристав] угрожал, что будет звонить участковому, если мы не извинимся», — рассказала Пузенко. Конфликт с сотрудницей ПФР у семьи возник из-за справки о получаемых ими пособий на детей. По словам Пузенко, при обращении в отделение сотрудница сообщила им, что форму для справки нужно долго заполнять. «Она попросила мой контактный номер и сказала, что позвонит через несколько дней, потому что справка долго заполняется. Я согласилась», — уточняет Пузенко. По словам женщины, через оговоренный срок сотрудница ПФР так и не позвонила. Пузенко отметила, что справка была нужна для получения жилья по соцнайму. К тому моменту они уже записались на прием в администрацию, поэтому справку нужно было получить к определенному времени. После нескольких телефонных разговоров с работницей ПФР, женщина вновь пришла в отделение для прояснения ситуации. По ее словам, сотрудница начала на нее кричать и выталкивать из кабинета. Выяснилось, что такого рода справки сотрудники ПФР не выдают. После конфликта супруг работницы позвонил мужу Пузенко и назначил встречу. По словам Александры, она не отрицает, что повышала голос на сотрудницу ПФР, но лишь в ответ на ее крики, поэтому она была готова извиниться, но только после того, как это сделает зачинщица конфликта. Получить оперативный комментарий в управлении федеральной службы судебных приставов не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. В управление ФССП по ЯНАО был направлен запрос, однако на момент выхода публикации ответ не поступили. В ямальском отделении ПФР URA.RU сообщили, что сейчас ведется разбирательство. Более развернутый комментарий там пообещали предоставить позже. Ранее в соцсетях житель ЯНАО жаловался, что судебные приставы напугали его беременную жену. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.