28 июля 2022
27 июля 2022

Россельхознадзор наказал «мясников», мешающих жить тюменцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курбан-байрам. Сургут, домашний скот, бараны в загоне
В районе Маяка выявили нарушения при убое скота (архивное фото) Фото:

В Тюмени из-за массовых жалоб граждан привлекли к административной ответственности владельца участка в районе Маяка, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве отметили, что собственник вел деятельность по убою скота с нарушениями.

«В марте текущего года, на основании обращения граждан в отношении владельца личного подсобного хозяйства была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения «Правил в области ветеринарии при убое животных, первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» и «Ветеринарных правил хранения, перемещения, переработки и утилизации биологических отходов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по региону.

Там отметили, что владельца хозяйства привлекли к административной ответственности. «Владелец ЛПХ был привлечен к административной ответственности по ч. 1, 3 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований ветеринарных правил», — заключили в ведомстве.

Однако по словам тюменцев, деятельность продолжается с нарушением закона. Ранее URA.RU писало, что в районе Маяка ведется нелегальная деятельность по убою скота. Кроме того, местные жители отметили, что из-за подготовки туш стоит сильный шум и запах.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
В Тюмени из-за массовых жалоб граждан привлекли к административной ответственности владельца участка в районе Маяка, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве отметили, что собственник вел деятельность по убою скота с нарушениями. «В марте текущего года, на основании обращения граждан в отношении владельца личного подсобного хозяйства была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения «Правил в области ветеринарии при убое животных, первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» и «Ветеринарных правил хранения, перемещения, переработки и утилизации биологических отходов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по региону. Там отметили, что владельца хозяйства привлекли к административной ответственности. «Владелец ЛПХ был привлечен к административной ответственности по ч. 1, 3 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований ветеринарных правил», — заключили в ведомстве. Однако по словам тюменцев, деятельность продолжается с нарушением закона. Ранее URA.RU писало, что в районе Маяка ведется нелегальная деятельность по убою скота. Кроме того, местные жители отметили, что из-за подготовки туш стоит сильный шум и запах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...