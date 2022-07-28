Россельхознадзор наказал «мясников», мешающих жить тюменцам

В районе Маяка выявили нарушения при убое скота (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени из-за массовых жалоб граждан привлекли к административной ответственности владельца участка в районе Маяка, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве отметили, что собственник вел деятельность по убою скота с нарушениями.

«В марте текущего года, на основании обращения граждан в отношении владельца личного подсобного хозяйства была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения «Правил в области ветеринарии при убое животных, первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» и «Ветеринарных правил хранения, перемещения, переработки и утилизации биологических отходов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по региону.

Там отметили, что владельца хозяйства привлекли к административной ответственности. «Владелец ЛПХ был привлечен к административной ответственности по ч. 1, 3 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований ветеринарных правил», — заключили в ведомстве.

Однако по словам тюменцев, деятельность продолжается с нарушением закона. Ранее URA.RU писало, что в районе Маяка ведется нелегальная деятельность по убою скота. Кроме того, местные жители отметили, что из-за подготовки туш стоит сильный шум и запах.