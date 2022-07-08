Из-за подготовки туш стоит сильный шум и запах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители тюменского частного сектора в микрорайоне Маяк жалуются на то, что по соседству с ними ведется нелегальная деятельность по убою скота. Об этом говорится в социальных сетях. По словам местного жителя, из-за подготовки туш стоит сильный шум и запах.

«Две улицы в районе Маяка страдают: стоит ужасная вонь, мухи, шум 24/7. Наша жизнь превратилась в ад! Причем сами эти люди не живут в нашем жилом секторе, а чисто привозят скот и занимаются убоем на своей территории. Мясо не проверено, налоги не платят. Очень много нарушений закона, но никто этим заниматься не хочет», — пишет Екатерина К. в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, жители частного сектора на протяжении года не могут добиться решения проблемы, чтобы прекратилась деятельность по убою скота, обращаясь в различные службы и органы. Кроме того, жители хотят подать в суд на «мясников».

Агентство направило запрос в пресс-службу управления Россельхознадзора по региону. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что под мостом в центре Тюмени жители нашли останки животных. Кроме того, в тюменском лесу обнаружили свалку голов и костей животных.