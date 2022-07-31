АЗС продается возле федеральной трассы Челябинск-Омск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области продается АЗС возле федеральной трассы Челябинск-Омск. Стоимость готового бизнеса составляет 22 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«В селе Введенское Кетовского района продается автозаправочный комплекс АЗС на четыре вида топлива, а также автомагазин с сопутствующим товаром. Здание АЗС и земельный участок находится в собственности. Стоимость имущества 21 999 999 рублей», — говорится в объявлении. Дополнительно продается топливо на сумму более двух миллионов рублей.

В стоимость АЗС также входит газозаправочная станция, рекламный билборд и терминалы на заправку. По словам владельца бизнеса, на территории комплекса есть перспективы развития кафе, торгового павильона и гостиницы.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели продают две заправки на федеральной трассе «Иртыш». Стоимость АЗС составляет около девяти миллионов рублей.