31 июля 2022
29 июля 2022

Под Курганом возле федеральной трассы продается АЗС за 22 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
АЗС продается возле федеральной трассы Челябинск-Омск Фото:

В Кетовском районе Курганской области продается АЗС возле федеральной трассы Челябинск-Омск. Стоимость готового бизнеса составляет 22 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«В селе Введенское Кетовского района продается автозаправочный комплекс АЗС на четыре вида топлива, а также автомагазин с сопутствующим товаром. Здание АЗС и земельный участок находится в собственности. Стоимость имущества 21 999 999 рублей», — говорится в объявлении. Дополнительно продается топливо на сумму более двух миллионов рублей.

В стоимость АЗС также входит газозаправочная станция, рекламный билборд и терминалы на заправку. По словам владельца бизнеса, на территории комплекса есть перспективы развития кафе, торгового павильона и гостиницы.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели продают две заправки на федеральной трассе «Иртыш». Стоимость АЗС составляет около девяти миллионов рублей.

АЗС находится возле федеральной трассы Челябинск-Омск
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В Кетовском районе Курганской области продается АЗС возле федеральной трассы Челябинск-Омск. Стоимость готового бизнеса составляет 22 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «В селе Введенское Кетовского района продается автозаправочный комплекс АЗС на четыре вида топлива, а также автомагазин с сопутствующим товаром. Здание АЗС и земельный участок находится в собственности. Стоимость имущества 21 999 999 рублей», — говорится в объявлении. Дополнительно продается топливо на сумму более двух миллионов рублей. В стоимость АЗС также входит газозаправочная станция, рекламный билборд и терминалы на заправку. По словам владельца бизнеса, на территории комплекса есть перспективы развития кафе, торгового павильона и гостиницы. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели продают две заправки на федеральной трассе «Иртыш». Стоимость АЗС составляет около девяти миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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