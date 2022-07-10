Стоимость двух АЗС составляет около девяти миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выставили на продажу две автозаправки на федеральной трассе «Иртыш». Стоимость АЗС составляет около девяти миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующая АЗС на 239 км федеральной трассы Р-254 „Иртыш“. Большой автомобильный траффик грузового и легкового транспорта. Заправка находится в 30 км от Кургана в сторону Челябинска. Здание операторской: 32 кв. м. Земельный участок: 4629 кв. м. Два вида топлива: АИ-92 и ДТ. Имеются две хозяйственные постройки для шиномонтажа и гаража. Стоимость АЗС составляет пять миллионов рублей. Возможна продажа в аренду с последующим выкупом», — говорится в объявлении.

Еще одна действующая автозаправка продается за 3 750 000 рублей. «Три вида топлива: АИ-95, АИ-92 и ДТ. Имеется здание операторской, подсобное помещение-склад, противопожарное оборудование, три топливораздаточные колонки. Система видеонаблюдения на 16 камер, восемь с возможностью удаленного доступа. Водоснабжение от собственной скважины. Цена указана без учета товарного остатка», — указано на Avito.

Также на продажу выставлена контейнерная АЗС в селе Кетово Курганской области. По информации владельца, имеется возможность установки газового оборудования для заправки автомобилей. Стоимость готового бизнеса оценивают в 3,5 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что курганцы продают швейную фабрику ради производства за рубежом. Стоимость предприятия оценивается в пять миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане массово избавляются от готового бизнеса. На продажу выставлены салон красоты, центр газификации автотранспорта и магазины. Продаются кофейни, а также рестораны и кафе.

Стоимость АЗС составляет пять миллионов рублей Скрин: Avito

Действующую АЗС с топливом АИ-95, АИ-92 и ДТ продают за 3 750 000 рублей Скрин: Avito

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