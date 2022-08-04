В Кургане ограбленному вахтовику пришлось жить на улице с бомжами

У кемеровчанина во время пересадки на курганском вокзале украли деньги и телефон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кемеровской области ограбили в Кургане во время пересадки с одного поезда на другой. Без телефона и денег мужчина вынужден был ночевать на улицах города. Об этом URA.RU рассказала представительница социального пункта «Сквер милосердия» Кристина Юрченко. Информацию URA.RU также подтвердили в полиции.

«Мужчина ехал с вахты через Курган, где 16 июля у него проходила пересадка на поезд до станции Анжерская (Кемеровская область). Он вышел, ему предложили закурить, а затем избили и забрали кошелек, телефон и паспорт. Позже документы он нашел на дороге», — рассказывает Юрченко.

По словам женщины, кемеровчанин не женат, родственников нет, поскольку он вырос в детском доме. «Ему не к кому обратиться за помощью, денег и телефона тоже нет. Поэтому, как человек православный, он пришел в „Сквер милосердия“. Мужчина слезно просил насобирать на билет до дома — 3 416 рублей, мы решили помочь ему в этом», — отмечает Юрченко.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что при обращении в полицию мужчина объяснил, что вблизи одного из магазинов он познакомился с 21-летним ранее судимым жителем Щучанского района. «Мужчины распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт. Во время потасовки злоумышленник украл дорожную сумку и мобильный телефон», — говорится в сообщении. В отношении фигуранта следователь полиции №3 УМВД России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

До этого URA.RU писало, что четверо молодых курганцев напали на одного из работников пунктов приема металла. Злоумышленники избили мужчину, а затем скрылись, похитив из кассы около 30 тысяч рублей.