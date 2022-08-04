Питерская компания подала в суд на курганский вуз из-за стройки

Курганскому госуниверситету предстоит суд с питерским застройщиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский арбитражный суд обратился застройщик «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга, который просит в судебном порядке признать недействительным решение Курганского госуниверситета (КГУ) о расторжении контракта по строительству бассейна.

«Общество с ограниченной ответственностью „Стройиндустрия“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением о признании недействительным решения ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“ от 20.05.2022 №01.02.1453 об одностороннем отказе от исполнения контракта», — гласит определение о принятии заявления. Заявление строительная компания подала 8 июля текущего года.

Согласно сайту о госзакупках, контракт между компанией из Санкт-Петербурга и курганским университетом на строительство бассейна был заключен 17 декабря 2021 года. В мае текущего года вуз в одностороннем порядке расторг контракт. Также университет выставил застройщику неустойку в размере, превышающем 1,2 млн рублей.

Теперь питерская компания обратилась в арбитраж с просьбой признать недействительным расторжение контракта. Редакция URA.RU направила запрос в университет с просьбой прокомментировать судебное разбирательство.

Ранее URA.RU сообщало, что строительством проблемного бассейна займется курганский застройщик. Работы на спортивном объекте в Заозерном микрорайоне Кургана уже начались.

Обновлено в 14:47 (мст). Представители КГУ сообщили URA.RU, что «университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством». Первое заседание в арбитражном суде назначено на 22 августа.