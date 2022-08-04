Ограбленного вахтовика отправили из Кургана домой

05 августа 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Курганцы собрали деньги и купили билет до дома ограбленному кемеровчанину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы собрали средства на билет жителю Кемеровской области, чтобы он вернулся домой. Ранее его ограбили во время пересадки рядом с вокзалом. Об этом URA.RU рассказала представительница «Сквера милосердия» Кристина Юрченко. «Неравнодушные курганцы собрали 3 416 рублей на билет до станции Анжерская, я дала ему еще небольшую сумму, чтобы он мог добраться от станции до своего села и купить продукты. Сейчас он хочет как можно скорее попасть домой», — говорит Юрченко. По словам женщины, кемеровчанина посадили на поезд Кемеровской области утром 5 августа. До этого мужчина в течение трех недель спал на улицах Кургана, еду получал в «Сквере милосердия». Ранее URA.RU сообщило, что жителя Кемеровской области ограбили в Кургане во время пересадки из одного поезда на другой, после чего мужчина обратился в полицию. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что в отношении 21-летнего ранее судимого жителя Щучанского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Курганцы собрали средства на билет жителю Кемеровской области, чтобы он вернулся домой. Ранее его ограбили во время пересадки рядом с вокзалом. Об этом URA.RU рассказала представительница «Сквера милосердия» Кристина Юрченко. «Неравнодушные курганцы собрали 3 416 рублей на билет до станции Анжерская, я дала ему еще небольшую сумму, чтобы он мог добраться от станции до своего села и купить продукты. Сейчас он хочет как можно скорее попасть домой», — говорит Юрченко. По словам женщины, кемеровчанина посадили на поезд Кемеровской области утром 5 августа. До этого мужчина в течение трех недель спал на улицах Кургана, еду получал в «Сквере милосердия». Ранее URA.RU сообщило, что жителя Кемеровской области ограбили в Кургане во время пересадки из одного поезда на другой, после чего мужчина обратился в полицию. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что в отношении 21-летнего ранее судимого жителя Щучанского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».