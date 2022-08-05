Мэр Салехарда Алексей Титовский обещал снести старые постройки Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Мэр Салехарда Алексей Титовский пообещал снести старые постройки на берегу реки Полуй. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На берегу за спорткомплексом „Авиатор“ стоят старые постройки. В этих заброшенных постройках хранится хлам, в том числе и газовые баллоны, которые приводят к самым плачевным последствиям. Есть решения суда о сносе. В ближайшее время объявим о сроках», — написал Титовский в соцсети.

Работа по расчистке берега реки Полуй ведутся уже два года. Незаконные постройки разобраны, теперь принято решение сносить старые постройки, принадлежащие собственникам. Титовский сообщил, что у собственников будет время забрать нужные им вещи.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда попросили построить детскую площадку. Обращение к властям Салехарда появилось в соцсетях от лица семей с детьми дачного товарищества «Север».