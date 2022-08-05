05 августа 2022
04 августа 2022

Власти Салехарда снесут старые склады. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Мэр Салехарда Алексей Титовский обещал снести старые постройки Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский пообещал снести старые постройки на берегу реки Полуй. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На берегу за спорткомплексом „Авиатор“ стоят старые постройки. В этих заброшенных постройках хранится хлам, в том числе и газовые баллоны, которые приводят к самым плачевным последствиям. Есть решения суда о сносе. В ближайшее время объявим о сроках», — написал Титовский в соцсети.

Работа по расчистке берега реки Полуй ведутся уже два года. Незаконные постройки разобраны, теперь принято решение сносить старые постройки, принадлежащие собственникам. Титовский сообщил, что у собственников будет время забрать нужные им вещи.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда попросили построить детскую площадку. Обращение к властям Салехарда появилось в соцсетях от лица семей с детьми дачного товарищества «Север».

Фото:

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Мэр Салехарда Алексей Титовский пообещал снести старые постройки на берегу реки Полуй. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На берегу за спорткомплексом „Авиатор“ стоят старые постройки. В этих заброшенных постройках хранится хлам, в том числе и газовые баллоны, которые приводят к самым плачевным последствиям. Есть решения суда о сносе. В ближайшее время объявим о сроках», — написал Титовский в соцсети. Работа по расчистке берега реки Полуй ведутся уже два года. Незаконные постройки разобраны, теперь принято решение сносить старые постройки, принадлежащие собственникам. Титовский сообщил, что у собственников будет время забрать нужные им вещи. Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда попросили построить детскую площадку. Обращение к властям Салехарда появилось в соцсетях от лица семей с детьми дачного товарищества «Север».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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