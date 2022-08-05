05 августа 2022
04 августа 2022

У Тобольска появился побратим в Татарстане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, фонари, тобольск, фонарь, тобольский кремль, мачта освещения
У Тобольска появился город-побратим в Республике Татарстан Фото:

Глава Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о побратимстве с мэром Елабуги Рустемом Нуриевым (Республика Татарстан). Об этом мэр Тобольска сообщил в своем telegram-канале.

«Работаем в эти дни с коллегами в замечательном городе Елабуга! Сегодня состоялось подписание соглашения о побратимстве между нашими городами в духе дружбы, доверия и взаимного уважения», — говорится в сообщении главы города.

Мэр Тобольска отметил, что города будут сотрудничать в вопросах экономики, социально-культурного развития, продвижения предпринимательства и туризма. «Держимся в тесной связке с муниципалитетами, которые активно и главное — эффективно развивают внутренний туризм», — заявил Максим Афанасьев.

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Глава Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о побратимстве с мэром Елабуги Рустемом Нуриевым (Республика Татарстан). Об этом мэр Тобольска сообщил в своем telegram-канале. «Работаем в эти дни с коллегами в замечательном городе Елабуга! Сегодня состоялось подписание соглашения о побратимстве между нашими городами в духе дружбы, доверия и взаимного уважения», — говорится в сообщении главы города. Мэр Тобольска отметил, что города будут сотрудничать в вопросах экономики, социально-культурного развития, продвижения предпринимательства и туризма. «Держимся в тесной связке с муниципалитетами, которые активно и главное — эффективно развивают внутренний туризм», — заявил Максим Афанасьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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