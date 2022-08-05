У Тобольска появился город-побратим в Республике Татарстан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о побратимстве с мэром Елабуги Рустемом Нуриевым (Республика Татарстан). Об этом мэр Тобольска сообщил в своем telegram-канале.

«Работаем в эти дни с коллегами в замечательном городе Елабуга! Сегодня состоялось подписание соглашения о побратимстве между нашими городами в духе дружбы, доверия и взаимного уважения», — говорится в сообщении главы города.

Мэр Тобольска отметил, что города будут сотрудничать в вопросах экономики, социально-культурного развития, продвижения предпринимательства и туризма. «Держимся в тесной связке с муниципалитетами, которые активно и главное — эффективно развивают внутренний туризм», — заявил Максим Афанасьев.