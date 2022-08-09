09 августа 2022
08 августа 2022

В Тюмени насмерть разбилась девочка, выпав из окна многоэтажки

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Девочка погибла после падения из окна многоэтажки Фото:

В Тюмени после падения из окна многоэтажного дома погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Холодильная, 21. Девочка разбилась насмерть», — сообщил пользователь Денис Иванов в соцсетях. В комментариях очевидцы предположили, что девочке было 15-16 лет.

Агентство URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска выпала из окна пятого этажа. Она погибла. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что факту трагедии проводится проверка.

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В Тюмени после падения из окна многоэтажного дома погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Холодильная, 21. Девочка разбилась насмерть», — сообщил пользователь Денис Иванов в соцсетях. В комментариях очевидцы предположили, что девочке было 15-16 лет. Агентство URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска выпала из окна пятого этажа. Она погибла. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что факту трагедии проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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