В Тюмени насмерть разбилась девочка, выпав из окна многоэтажки

Девочка погибла после падения из окна многоэтажки
В Тюмени после падения из окна многоэтажного дома погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Холодильная, 21. Девочка разбилась насмерть», — сообщил пользователь Денис Иванов в соцсетях. В комментариях очевидцы предположили, что девочке было 15-16 лет.
Агентство URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска выпала из окна пятого этажа. Она погибла. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что факту трагедии проводится проверка.
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