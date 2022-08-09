В Тюмени насмерть разбилась девочка, выпав из окна многоэтажки

Девочка погибла после падения из окна многоэтажки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени после падения из окна многоэтажного дома погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Холодильная, 21. Девочка разбилась насмерть», — сообщил пользователь Денис Иванов в соцсетях. В комментариях очевидцы предположили, что девочке было 15-16 лет.

Агентство URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска выпала из окна пятого этажа. Она погибла. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что факту трагедии проводится проверка.