В Тюменской области женщина погибла после падения из окна

Тоболячка не выжила после падения с высоты пятого этажа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) скончалась после падения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Вечером 16 июля в районе Менделеево в Тобольске из окна пятого этажа выпала женщина 1989 года рождения. Она не выжила», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Там добавили, что по факту трагедии проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. Его доставили в больницу.