17 июля 2022
16 июля 2022

В Тюменской области женщина погибла после падения из окна

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Жилой дом по адресу Володарского 54. Курган, жилой дом, окна, фасад здания аварийный, трещины в стене, улица володарского54
Тоболячка не выжила после падения с высоты пятого этажа Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область) скончалась после падения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Вечером 16 июля в районе Менделеево в Тобольске из окна пятого этажа выпала женщина 1989 года рождения. Она не выжила», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Там добавили, что по факту трагедии проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. Его доставили в больницу.

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Жительница Тобольска (Тюменская область) скончалась после падения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Вечером 16 июля в районе Менделеево в Тобольске из окна пятого этажа выпала женщина 1989 года рождения. Она не выжила», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Там добавили, что по факту трагедии проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. Его доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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