Курганцы заставили мэрию заплатить за пользование их деньгами

Администрацию Кургана обязали выплатить горожанам проценты за пользование чужими средствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд дважды обязал администрацию Кургана выплатить компенсацию семье за пользование средствами, что полагались ей за невыданное жилье. Информация появилась в Курганском городском суде.

«Истцы просят взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2019 по 31.05.2022 <…> учитывая, что обязательство по уплате денежной суммы администрацией города Кургана до настоящего времени не исполнено, суд приходит к выводу о правомерности заявленных требований», — гласит выдержка из судебного постановления. Мэрию обязали выплатить каждому из трех человек по 103 450 рублей 60 копеек в качестве процентов за пользование их средствами.

Претензии курганцев к администрации начались в 2013 году. Тогда курганский городской суд обязал мэрию обеспечить семью благоустроенным жильем. В 2015 году суд изменил решение по делу и постановил выплатить вместо жилья средства в размере 1 595 426 р. Администрация платить не спешила, взысканием средств занялись приставы, а ждущие денег курганцы спустя некоторое время снова пошли в суд.

В суде они заявили о требованиях на выплату компенсации за пользование мэрией их деньгами за жилье в период с 2017 по 2019 год. С доводами истцов согласились и постановили выплатить трем участникам процесса по 98 650,87 р. Выплату процентов администрация также затянула. Это вынудило курганскую семью вернуться в суд за новой компенсацией. Суд снова встал на их сторону и обязал мэрию заплатить еще более 310 тысяч за просрочку выплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд запретил городской администрации лишать заключенного жилья. В мэрии отказали мужчине в договоре найма комнаты в общежитии из-за того, что он не проживал в ней.