Фотографиями улова они поделились в социальных сетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рыбаки из Тюменской области поймали гигантских щук. Пост с фотографиями улова рыбаки опубликовали в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание, господа и девушки, пойманы щуки мною. Второй заброс, проводка по дну и тачдаун! Удар был такой, что я чуть не потерял удилище. Начинаю борьбу, длилась недолго, но достойно. И вот подсак, итог 6 килограммов 300 граммов. У меня трясутся руки, я ору от эмоций», — написал Иван Пушковский. «Немного борьбы, паркую щуку в 4 килограмма в подсак, доволен безумно, рыба очень сильная. Мои эмоции было слышно даже в соседней деревне», — написал Александр Камальдинов.

Комментаторы поздравляют парней с уловом. «Игра стоила того. Мои поздравления!» — написал Виктор Степанов. «Молодцы. Трофеи взяли, и нас своими эмоциями зарядили», — высказался Артем Кузнецов. Также тюменцы советуют рыбакам попробовать себя в лотерее. «Приедешь домой, купи лотерейные билеты», — предложил Ивану Александр Кольчевский.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец поймал рыбу размером с ребенка. Другой житель региона рассказал о том, где смог поймать огромного судака.

Тюменские рыбаки поймали гигантских щук (слева Александр, справа Иван) Александр Камальдинов