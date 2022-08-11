Рыбаки из Тюменской области поймали гигантских щук. Пост с фотографиями улова рыбаки опубликовали в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание, господа и девушки, пойманы щуки мною. Второй заброс, проводка по дну и тачдаун! Удар был такой, что я чуть не потерял удилище. Начинаю борьбу, длилась недолго, но достойно. И вот подсак, итог 6 килограммов 300 граммов. У меня трясутся руки, я ору от эмоций», — написал Иван Пушковский. «Немного борьбы, паркую щуку в 4 килограмма в подсак, доволен безумно, рыба очень сильная. Мои эмоции было слышно даже в соседней деревне», — написал Александр Камальдинов.
Комментаторы поздравляют парней с уловом. «Игра стоила того. Мои поздравления!» — написал Виктор Степанов. «Молодцы. Трофеи взяли, и нас своими эмоциями зарядили», — высказался Артем Кузнецов. Также тюменцы советуют рыбакам попробовать себя в лотерее. «Приедешь домой, купи лотерейные билеты», — предложил Ивану Александр Кольчевский.
Тюменские рыбаки поймали гигантских щук (слева Александр, справа Иван)
Александр Камальдинов
Пойманная в Тюменкой области щука
Иван Пушковский
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Рыбаки из Тюменской области поймали гигантских щук. Пост с фотографиями улова рыбаки опубликовали в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание, господа и девушки, пойманы щуки мною. Второй заброс, проводка по дну и тачдаун! Удар был такой, что я чуть не потерял удилище. Начинаю борьбу, длилась недолго, но достойно. И вот подсак, итог 6 килограммов 300 граммов. У меня трясутся руки, я ору от эмоций», — написал Иван Пушковский. «Немного борьбы, паркую щуку в 4 килограмма в подсак, доволен безумно, рыба очень сильная. Мои эмоции было слышно даже в соседней деревне», — написал Александр Камальдинов. Комментаторы поздравляют парней с уловом. «Игра стоила того. Мои поздравления!» — написал Виктор Степанов. «Молодцы. Трофеи взяли, и нас своими эмоциями зарядили», — высказался Артем Кузнецов. Также тюменцы советуют рыбакам попробовать себя в лотерее. «Приедешь домой, купи лотерейные билеты», — предложил Ивану Александр Кольчевский. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец поймал рыбу размером с ребенка. Другой житель региона рассказал о том, где смог поймать огромного судака.