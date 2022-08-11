Тюменцы заявляют, что им страшно ходить мимо этого участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с одним из детских садов Тюмени собираются асоциальные граждане, от которых, по мнению очевидцев, остаются кучи мусора. Пост местные жители опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Жители города боятся там ходить и просят власть обратить внимание на проблему.

«Хочу обратить внимание на заброшенный участок земли возле детского сада под номером 60 по адресу: Пархоменко, 29. Несколько лет назад снесли старый барачного типа дом, жильцов расселили. Сейчас на этом месте происходит свалка, место сходки непонятных людей, да и просто общественный туалет. Руководству детского сада обещали сделать временную парковку, но время идет, а ее так и нет», — написал в посте анонимный автор.

Комментаторы подтверждают слова автора и заявляют, что им там страшно ходить. «На фото еще как-то по-цивильному выглядит, чем в действительности. А ходить там правда жутко, пьяные компании устраивают места для своих нужд. А ведь через забор детский сад», — высказалась Марина Щелкунова.

Связаться с руководством детского сада URA.RU не удалось, но узнать мнение охранника насчет этого участка земли получилось. «Там сейчас стоит старый уличный туалет. Собираются бомжи, спят. Собирают мусор и там же, где спят, устраивают склад. Нам страшно за детей», — поделился охранник детского сада. Также мужчина считает, что лучшим решением было бы сделать на этом участке земли детскую или спортивную площадку.

За комментарием, что же ждет участок земли возле детского сада, агентство обратилось в администрацию. Ответ ожидается.

Тюменцы говорят, что им страшно идти по участку земли возле одного из тюменских детских садов Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Тюменцы жалуются на свалку возле одного из тюменских детских садов Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»