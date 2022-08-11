Это обязанность дорожников — убирать за собой рабочий мусор, считают горожане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожники в Салехарде (ЯНАО) после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле жилых домов. Об этом горожане сообщили в одном из местных telegram-каналов, приложив фото мусора.

«Спасибо дорожным службам за ремонт дороги на улице Ангальский Мыс и нанесенную разметку. Но, пожалуйста, за собой уберите ведра из-под краски, которые спрятали в деревьях возле дома 29. Это ваша обязанность убирать за собой рабочий мусор, а не перекладывать на плечи жильцов», — написал анонимно автор в telegram-канале «Вечерний Салехард».

На фото видно, что дорожники оставили в кустах шесть ведер из-под желтой краски, которая использовалась для нанесения дорожной разметки. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации. Ответ готовится.

Ранее сообщалось, что дорожники пожаловались на пыль на главной трассе ЯНАО. Тогда они сообщили, что на участке, где лежит щебень, поднимается пыль при проезде автомобилей на высокой скорости и им нечем дышать.

Ведра из-под краски Соцсети