В курганской Росгвардии обсуждают кандидата на пост руководителя

Андрей Быстров (в центре) отправляется в Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Управлении Росгвардии по Курганской области грядет смена руководства, об этом URA.RU сообщили источники в силовом ведомстве. По имеющейся информации, глава ведомства Андрей Быстров продолжит работу в Ленинградской области, а его место может занять Игорь Петунин из Росгвардии Свердловской области.

«Один из кандидатов, которого обсуждают на этот пост, замначальника управления Росгвардии по Свердловской области Игорь Петунин. Правда, для должности руководителя у него мало опыта работы. В любом случае, этот процесс не быстрый и могут быть неожиданные кадровые решения», — уточнил источники, близкие к силовым кругам. По словам собеседников, первоначально все ожидали, что должность нового начальника займет кто-то из заместителей Быстрова, однако подходящих на эту должность сотрудников в Курганской области не нашлось.

Полковник полиции Игорь Петунин сейчас занимает пост заместителя начальника управления войск национальной гвардии по Свердловской области. В пресс-службе курганского Управления Росгвардии на вопрос о возможном назначении свердловского силовика от комментариев воздержались.

URA.RU ранее писало о возможном переводе Андрея Быстрова в другой регион. Повышение связано с высокой оценкой работы сотрудников курганской Росгвардии.