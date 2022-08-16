Под Тюменью сотрудники ГИБДД задержали мужчину с 10 кг наркотиков

17 августа 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под стражу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники ГИБДД на 40-м километре трассы Тюмень-Омск остановили мужчину, который вез в машине десять килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает официальный сайт управления МВД по Тюменской области. «Сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на 40-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск для проверки документов остановлен автомобиль Nissan Primera. <…> Полицейские приняли решение о проведении досмотра автомобиля. В присутствии понятых в багажнике под запасным колесом обнаружено восемь брикетов с предположительно наркотическим веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком „гашиш“, общей массой около десяти килограммов», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время допроса подозреваемый сообщил, что приобрел наркотики в Санкт-Петербурге, а после покупки ехал на автомобиле в Новосибирск, где планировал сбыть запрещенные вещества. Сейчас фигуранта взяли под стражу. На него также возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени был задержан житель Кургана, который вел запрещенный бизнес по продаже наркотических средств вместе со своей знакомой из Тюмени. Пару взяли под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ГИБДД на 40-м километре трассы Тюмень-Омск остановили мужчину, который вез в машине десять килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает официальный сайт управления МВД по Тюменской области. «Сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на 40-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск для проверки документов остановлен автомобиль Nissan Primera. <…> Полицейские приняли решение о проведении досмотра автомобиля. В присутствии понятых в багажнике под запасным колесом обнаружено восемь брикетов с предположительно наркотическим веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком „гашиш“, общей массой около десяти килограммов», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время допроса подозреваемый сообщил, что приобрел наркотики в Санкт-Петербурге, а после покупки ехал на автомобиле в Новосибирск, где планировал сбыть запрещенные вещества. Сейчас фигуранта взяли под стражу. На него также возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени был задержан житель Кургана, который вел запрещенный бизнес по продаже наркотических средств вместе со своей знакомой из Тюмени. Пару взяли под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.