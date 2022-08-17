США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины

США и страны Евросоюза запросили встречу Совбеза ООН по Украине 24 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего источника.
«Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН», — сказал источник, передает ТАСС. Со слов собеседника, будут также обсуждаться итоги визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.
Ранее сообщалось, что 18 августа во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Как стало известно, на ней обсудят шаги для прекращения конфликта на Украине, пишет МК.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс.
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США и страны Евросоюза запросили встречу Совбеза ООН по Украине 24 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего источника. «Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН», — сказал источник, передает ТАСС. Со слов собеседника, будут также обсуждаться итоги визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину. Ранее сообщалось, что 18 августа во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Как стало известно, на ней обсудят шаги для прекращения конфликта на Украине, пишет МК. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс.