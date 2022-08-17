Россиянам объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину

18 августа 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Специалист Ольга Бондарева рассказала о возможности удешевить ОСАГО наполовину при езде без аварий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 ОСАГО станет на 50% дешевле, если продлевать полис раньше срока. Об этом заявила руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева. Снижению цены полиса ОСАГО, по словам Бондаревой, поспособствует езда без аварий и ограничения числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. Она сообщила, что в этом случае, скидка может составить 50%. Специалист посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний, по ее мнению, это позволит найти выгодный вариант, считает эксперт, ее слова передает агентство «Прайм». Базовый тариф по ОСАГО для большинства автовладельцев может расшириться на 26% как вверх, так и вниз, чтобы страховые агенты могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Об этом говорится на официальном сайте Банка России. Автоэксперты предупреждали о возможных проблемах с выплатами по ОСАГО, по их мнению, водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать новую стоимость запчастей.

ОСАГО станет на 50% дешевле, если продлевать полис раньше срока. Об этом заявила руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева. Снижению цены полиса ОСАГО, по словам Бондаревой, поспособствует езда без аварий и ограничения числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. Она сообщила, что в этом случае, скидка может составить 50%. Специалист посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний, по ее мнению, это позволит найти выгодный вариант, считает эксперт, ее слова передает агентство «Прайм». Базовый тариф по ОСАГО для большинства автовладельцев может расшириться на 26% как вверх, так и вниз, чтобы страховые агенты могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Об этом говорится на официальном сайте Банка России. Автоэксперты предупреждали о возможных проблемах с выплатами по ОСАГО, по их мнению, водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать новую стоимость запчастей.