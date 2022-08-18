Курганцам хотят повысить тариф на мусор ради его переработки

В Кургане предлагают повысить плату за вывоз смешанного мусора, чтобы стимулировать людей сортировать отходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для того, чтобы стимулировать курганцев сортировать и раздельно выбрасывать отходы, в регионе предлагают повысить тарифы на вывоз мусора. Об этом на заседании Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе рассказал директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов.

«Чем больше тариф регионального оператора по вывозу смешанных отходов, тем будет выше заинтересованность граждан не выбрасывать такие отходы вместе, а проводить сортировку мусора. Ведь чем больше объем смешанных отходов, тем больше у регоператора затрат на их последующее распределение», — отметил Завьялов, обращая внимание, что при этом система должна работать комплексно.

По словам замдиректора регионального оператора «Чистый город» Натальи Фоминой, формированием тарифов в регионе занимается соответствующий департамент. «Мы направляем им всю информацию о затратах предприятия, и они стараются их закладывать в тарифы», — говорит Фомина.

В разговоре с URA.RU руководитель единственного в Кургане мусоросортировочного комплекса ООО «Сток» Игорь Путин сообщил, что в Курганской области необходимо внедрять другие подходы, например, РОП — расширенную ответственность производителя. «По РОП производители должны утилизировать свою упаковку, но у нас в регионе это не работает. Также нужно прописать в госконтрактах, что при оформлении тротуарной плитки, малых архитектурных форм, бордюров и мягкого покрытия на детских площадках использовался определенный процент вторсырья», — отмечает Путин.

До этого URA.RU писало, что с января в Курганской области изменился тариф за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Для жителей Кургана тариф составляет 86,55 рубля с человека в месяц, для жителей других населенных пунктов — 79,02 рубля.