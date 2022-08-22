22 августа 2022

В ЯНАО поступила крупная партия вакцины от COVID-19

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Вакцинация Гам-КОВИД-Вак-М. Магнитогорск, вакцина для детей COVID-19, гам ковид вак м
Препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привились 275 тысяч ямальцев Фото:

В ЯНАО поступила новая партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО.

«Регион пополнил запасы вакцины от COVID-19. Сегодня на окружной склад в Ноябрьске поступило 25 800 комплектов препарата „Гам-КОВИД-Вак“. В самое ближайшее время вакцину распределят по муниципалитетам округа», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Альтернатива «Лайту» — первый компонент «Спутника V».

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В ЯНАО поступила новая партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО. «Регион пополнил запасы вакцины от COVID-19. Сегодня на окружной склад в Ноябрьске поступило 25 800 комплектов препарата „Гам-КОВИД-Вак“. В самое ближайшее время вакцину распределят по муниципалитетам округа», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Альтернатива «Лайту» — первый компонент «Спутника V».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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