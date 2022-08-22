В ЯНАО поступила крупная партия вакцины от COVID-19

Препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привились 275 тысяч ямальцев
В ЯНАО поступила новая партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства ЯНАО.
«Регион пополнил запасы вакцины от COVID-19. Сегодня на окружной склад в Ноябрьске поступило 25 800 комплектов препарата „Гам-КОВИД-Вак“. В самое ближайшее время вакцину распределят по муниципалитетам округа», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Альтернатива «Лайту» — первый компонент «Спутника V».
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