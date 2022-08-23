За детьми оленеводов в тундру ЯНАО отправили вертолеты

Дети коренных народов ЯНАО уезжают учиться Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В школы-интернаты ЯНАО начали привозить детей коренных малых народов Севера (КМНС) из отдаленных районов региона. Как сообщается на сайте окружного правительства, в этом году в интернатах будут обучаться более семи тысяч ребят.

«В регионе стартовал сбор школьников из числа коренных малочисленных народов Севера в школы-интернаты. К началу учебного года около 3500 воспитанников доставят из тундры. Из них 1 сентября впервые переступят порог школы 626 первоклассников», — говорится в сообщении.

Первыми детей в интернаты отправили Ямальский, Приуральский и Тазовский районы — 20 августа 290 учеников доставили в школы. Из отдаленных районов ребят перевозят воздушным и водным транспортом. С близлежащих территорий родители сами доставляют детей в интернаты. «Основной сбор детей начнется с 25 августа и продлится до 9 сентября. Ребят примут 25 школ-интернатов, расположенных в городе Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах. Всего в школах-интернатах с 1 сентября будет обучаться 7768 детей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в школы ЯНАО 1 сентября пойдут более 77 тысяч учеников. Из них около девяти тысяч детей идут в первый класс.