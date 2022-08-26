26 августа 2022
25 августа 2022

Из-за непогоды в ЯНАО отменили рейс теплохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеор\ТАСС, судно, метеор
В ЯНАО прогнозируют неблагоприятные погодные условия Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за непогоды отменен рейс теплохода «Метеор». Об этом сообщается на странице администрации Шурышкарского района.

«27.08.2022 в связи с неблагоприятными погодными условиями рейс по маршруту «Салехард-Питляр-Горки-Лопхари-Казым-Мыс и обратно» отменен. Дополнительные сведения на информационном табло АО «Северречфлот», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на теплоходе «Ярославец Капитан Кочнев» загорелась кухня, когда судно находилось на береговой линии села Салемал (ЯНАО). Транспортная прокуратура начала проверку.

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В Ямало-Ненецком автономном округе из-за непогоды отменен рейс теплохода «Метеор». Об этом сообщается на странице администрации Шурышкарского района. «27.08.2022 в связи с неблагоприятными погодными условиями рейс по маршруту «Салехард-Питляр-Горки-Лопхари-Казым-Мыс и обратно» отменен. Дополнительные сведения на информационном табло АО «Северречфлот», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на теплоходе «Ярославец Капитан Кочнев» загорелась кухня, когда судно находилось на береговой линии села Салемал (ЯНАО). Транспортная прокуратура начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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