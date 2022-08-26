Из-за непогоды в ЯНАО отменили рейс теплохода

В ЯНАО прогнозируют неблагоприятные погодные условия Фото: Жернов Вадим\ТАСС

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за непогоды отменен рейс теплохода «Метеор». Об этом сообщается на странице администрации Шурышкарского района.

«27.08.2022 в связи с неблагоприятными погодными условиями рейс по маршруту «Салехард-Питляр-Горки-Лопхари-Казым-Мыс и обратно» отменен. Дополнительные сведения на информационном табло АО «Северречфлот», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на теплоходе «Ярославец Капитан Кочнев» загорелась кухня, когда судно находилось на береговой линии села Салемал (ЯНАО). Транспортная прокуратура начала проверку.