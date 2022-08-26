Учредители ранее анонсировали открытие сетевых ресторанов к сентябрю
После ребрендинга в курганском ТРЦ «ГиперСити» отрылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Ресторан работает. Всем клиентам раздают шарики, хотя посетителей мало. Немного огорчило отсутствие картошки фри», — сообщил корреспондент агентства.
Филиал McDonald’s в ТРЦ Кургана закрылся 11 июня. Ранее компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Новый владелец сети ресторанов переименовал бренд.
Утром в день открытия посетителей было немного
Каждый пришедший получил в подарок шарик
Терминалы самообслуживания работают в прежнем режиме
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