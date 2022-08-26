26 августа 2022

В Кургане после простоя заработал ресторан «Вкусно и точка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, бургер, фастфуд, ресторан быстрого питания вкусно и точка
Учредители ранее анонсировали открытие сетевых ресторанов к сентябрю Фото:

После ребрендинга в курганском ТРЦ «ГиперСити» отрылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Ресторан работает. Всем клиентам раздают шарики, хотя посетителей мало. Немного огорчило отсутствие картошки фри», — сообщил корреспондент агентства.

Филиал McDonald’s в ТРЦ Кургана закрылся 11 июня. Ранее компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Новый владелец сети ресторанов переименовал бренд.

Утром в день открытия посетителей было немного
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Каждый пришедший получил в подарок шарик
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Терминалы самообслуживания работают в прежнем режиме
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После ребрендинга в курганском ТРЦ «ГиперСити» отрылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Ресторан работает. Всем клиентам раздают шарики, хотя посетителей мало. Немного огорчило отсутствие картошки фри», — сообщил корреспондент агентства. Филиал McDonald’s в ТРЦ Кургана закрылся 11 июня. Ранее компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Новый владелец сети ресторанов переименовал бренд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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