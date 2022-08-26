В Кургане после простоя заработал ресторан «Вкусно и точка». Фото

27 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Учредители ранее анонсировали открытие сетевых ресторанов к сентябрю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После ребрендинга в курганском ТРЦ «ГиперСити» отрылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Ресторан работает. Всем клиентам раздают шарики, хотя посетителей мало. Немного огорчило отсутствие картошки фри», — сообщил корреспондент агентства. Филиал McDonald’s в ТРЦ Кургана закрылся 11 июня. Ранее компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Новый владелец сети ресторанов переименовал бренд. Утром в день открытия посетителей было немного Фото: Анастасия Еговцева @ URA.RU Каждый пришедший получил в подарок шарик Фото: Анастасия Еговцева @ URA.RU Терминалы самообслуживания работают в прежнем режиме Фото: Анастасия Еговцева @ URA.RU

После ребрендинга в курганском ТРЦ «ГиперСити» отрылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Ресторан работает. Всем клиентам раздают шарики, хотя посетителей мало. Немного огорчило отсутствие картошки фри», — сообщил корреспондент агентства. Филиал McDonald’s в ТРЦ Кургана закрылся 11 июня. Ранее компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Новый владелец сети ресторанов переименовал бренд.