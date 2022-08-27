27 августа 2022
26 августа 2022

Мотоциклист проехал восемь тысяч километров ради Тобольска. Фото

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Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль, виды города, виды тобольска
Путешественник заложил в традицию фотографироваться у Тобольского кремля Фото:

Мото-путешественник и писатель Максим Привезенцев закончил поездку из Парижа в Тобольск. В пути он преодолел 8,3 тысячи километров дороги. На месте его встретил глава города Максим Афанасьев, который рассказал об этом в своем telegram-канале.

«Встретили парижского гостя. Максим Привезенцев, как и обещал, уложился в 18 дней, преодолев 8 тысяч 301 километр от Парижа до Тобольска!» — написал Афанасьев. Он добавил, что к путешественнику в поездке присоединились мотоциклисты из Екатеринбурга и Тюмени, а у самого Привезенцева хорошие впечатления от Тобольска.

Глава города также высказал свои надежды на то, что поездка станет традицией и повторится в следующем году. «Трасса проложена, ждем гостей на будущий год. Заложили маленькие традиции путешествия: посещение Абалака, фото в кремле. А символичная бутылочка французского шампанского — с памятной надписью станет первым артефактом маршрута», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Привезенцев повторит исторический маршрут жившего в 18 веке астронома Жана Шаппо д’Отроша, который проехал из Парижа в Тобольск и написал книгу по этому поводу. Она стала одной из первых в литературном жанре путевых заметок.

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Мото-путешественник и писатель Максим Привезенцев закончил поездку из Парижа в Тобольск. В пути он преодолел 8,3 тысячи километров дороги. На месте его встретил глава города Максим Афанасьев, который рассказал об этом в своем telegram-канале. «Встретили парижского гостя. Максим Привезенцев, как и обещал, уложился в 18 дней, преодолев 8 тысяч 301 километр от Парижа до Тобольска!» — написал Афанасьев. Он добавил, что к путешественнику в поездке присоединились мотоциклисты из Екатеринбурга и Тюмени, а у самого Привезенцева хорошие впечатления от Тобольска. Глава города также высказал свои надежды на то, что поездка станет традицией и повторится в следующем году. «Трасса проложена, ждем гостей на будущий год. Заложили маленькие традиции путешествия: посещение Абалака, фото в кремле. А символичная бутылочка французского шампанского — с памятной надписью станет первым артефактом маршрута», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что Привезенцев повторит исторический маршрут жившего в 18 веке астронома Жана Шаппо д’Отроша, который проехал из Парижа в Тобольск и написал книгу по этому поводу. Она стала одной из первых в литературном жанре путевых заметок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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