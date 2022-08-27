Самолет, летевший из Сочи в Тюмень, развернули в воздухе

Из аэропорта Сочи задержан рейс в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет, выполнявший рейс из Сочи в Тюмень, развернули обратно в Сочи на полпути. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. По его словам, произошло это по техническим причинам, якобы что-то задымилось в самолете.

«Сегодня родители должны были вернуться из Сочи в Тюмень, самолет развернули на полпути, как сообщили, по техническим причинам (вроде, задымилось что-то в самолете). Их вернули обратно в Сочи. Ничего не известно об обратном отправлении», — написал житель Тюмени в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сайта Flightradar24.com, самолет Airbus A321 вылетел из Сочи в Тюмень, но был перенаправлен обратно в аэропорт города Сочи. Кроме того, на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино указано, что рейс N4 636 задерживается. По расписанию самолет из Сочи в Тюмень авиакомпании Nordwind Airlines должен был прилететь в 6:20, расчетное время прибытия сейчас 15:07.

Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до справочной службы аэропорта Рощино. На горячей линии сочинского аэропорта сообщили, что никакой информации о технической неисправности нет. При этом сказали кратко. «Рейс N4 636 Сочи-Тюмень вылетел в 9:36», — добавили в аэропорту Сочи.

Агентство направило запрос в компанию Nordwind. Ответ ожидается.

Обновлено в 13:17. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, при выполнении полета воздушное средство доложило о технической проблеме, а также о возврате самолета в аэропорт вылета Сочи по рекомендации авиакомпании. Самолет посадили в 3:07.

Скрин: сайт аэропорта Рощино