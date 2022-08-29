ЕР меняет народную программу ради помощи Донбассу

29 августа 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» обсудила изменения в народную программу партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» подготовила 80 изменений в народную программу партии. Как сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, пункт о помощи Донецкой и Луганской народным республикам будет закреплен отдельным документом. «Референдум (о присоединении ДНР и ЛНР к России — прим. URA.RU) пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу „Единой России“. Каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023—2025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной программы», — приводит сайт ЕР слова Турчака. Изменения коснутся сферы здравоохранения, ЖКХ, образования и строительства. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что контроль за выполнением народной программы осуществляет проект «Партийный десант», члены которого уже проверили более 4 тысяч объектов социальной инфраструктуры, построенных в рамках реализации программы. Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова заявила, что в народную программу должны войти инициативы по капитальному ремонту колледжей и обучению педагогов из республик Донбасса. Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева предложила включить в народную программу капитальный ремонт студенческих общежитий. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в программу также необходимо включить предложение по медицинской помощи ДНР и ЛНР. Это предложение поддержал глава комитета ЕР по здравоохранению Денис Проценко. Новые социальные инициативы представила глава комиссии ЕР по защите материнства Анна Кузнецова. Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил о необходимости обеспечить финансированием программу модернизации ЖКХ и включить ее в народную программу. Все инициативы будут переданы председателю партии Дмитрию Медведеву. Как отметил секретарь Курганского регионального отделения ЕР Александр Ильтяков, в рамках народной программы в регионе собрано уже более 30 тысяч предложений от местных жителей. «За 2 года капитально отремонтируем 58 объектов образовательных учреждений, из них 10 — уже в этом году. Особое внимание уделили медицине: выделили более 139 млн рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий», — рассказал Ильтяков. Также в рамках народной программы в регионе завершают строительство 300 километров дорог регионального и сельского значения. Ранее президент России Владимир Путин поддержал приоритетные инициативы народной программы ЕР. Глава государства отметил важность программы социальной газификации. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» подготовила 80 изменений в народную программу партии. Как сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, пункт о помощи Донецкой и Луганской народным республикам будет закреплен отдельным документом. «Референдум (о присоединении ДНР и ЛНР к России — прим. URA.RU) пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу „Единой России“. Каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023—2025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной программы», — приводит сайт ЕР слова Турчака. Изменения коснутся сферы здравоохранения, ЖКХ, образования и строительства. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что контроль за выполнением народной программы осуществляет проект «Партийный десант», члены которого уже проверили более 4 тысяч объектов социальной инфраструктуры, построенных в рамках реализации программы. Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова заявила, что в народную программу должны войти инициативы по капитальному ремонту колледжей и обучению педагогов из республик Донбасса. Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева предложила включить в народную программу капитальный ремонт студенческих общежитий. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в программу также необходимо включить предложение по медицинской помощи ДНР и ЛНР. Это предложение поддержал глава комитета ЕР по здравоохранению Денис Проценко. Новые социальные инициативы представила глава комиссии ЕР по защите материнства Анна Кузнецова. Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил о необходимости обеспечить финансированием программу модернизации ЖКХ и включить ее в народную программу. Все инициативы будут переданы председателю партии Дмитрию Медведеву. Как отметил секретарь Курганского регионального отделения ЕР Александр Ильтяков, в рамках народной программы в регионе собрано уже более 30 тысяч предложений от местных жителей. «За 2 года капитально отремонтируем 58 объектов образовательных учреждений, из них 10 — уже в этом году. Особое внимание уделили медицине: выделили более 139 млн рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий», — рассказал Ильтяков. Также в рамках народной программы в регионе завершают строительство 300 километров дорог регионального и сельского значения. Ранее президент России Владимир Путин поддержал приоритетные инициативы народной программы ЕР. Глава государства отметил важность программы социальной газификации.