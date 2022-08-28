Тюменцам мешают бизнесмены, захватившие парковку набережной

Набережная реки Туры считается одной из главных достопримечательностей Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени мешает шум генераторов фудтраков, которые работают на парковке возле Моста влюбленных до поздней ночи. Об этом горожане рассказали в паблике «ЧС Тюмень».

«Начиная с вечера и до поздней ночи (2 — 3 часа ночи) — гул от незаконной кофейни. Всему виной генератор. Гудит на всю округу. Рядом жилой дом, стационар ОКВД. Гул от генератора слышан даже при закрытых окнах. С собственниками данного фудтрака о том, чтобы поменять место дислокации генератора, разговаривали. И не раз. Разговоры бесполезны. В полицию обращались, там обмолвились что они бессильны», — отметил автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей согласились с мнением автора. «Ну тусовки возле „Геолога“ разогнали после нескольких лет письменных жалоб жителей. И вы пишите», — посоветовал Максим Николаев. «Ларьки-то нормальные, я сам в них кофе покупаю. Проблема только в шуме генераторов. Надо решать проблему, а не рушить микробизнес», — считает Дмитрий Хлыстов. «Жили в этом кошмаре почти 10 лет! Теперь как страшный сон вспоминаем. Главное, что никакие службы не помогут!», — заявила Милана Карпенко.

Ранее агентство писало о том, что бизнесмены заставили электрогенераторами большой участок набережной реки Туры рядом с Мостом влюбленных. В городской администрации URA.RU рассказали, что в Тюмени регулярно проходят совместные рейды департамента потребительского рынка городской администрации и полиции, которые заканчиваются для коммерсантов крупными штрафами.