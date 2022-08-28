28 августа 2022

Видео с рабочими из Ноябрьска позабавило Собчак

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, тачка, эспланада, строитель, строитель в каске, тц эспланада
Оригинальный способ передвижения рабочих Ноябрьска удивил Ксению Собчак Фото:

Журналистку Ксению Собчак позабавило видео, снятое жителями Ноябрьска. Видеоролик с ироническим комментарием она разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот — задом наперед. Вот такой рабочий состав заметили на улице Изыскателей в Ноябрьске», — иронизирует Собчак.

Ранее URA.RU рассказало, что Ксению Собчак впечатлили технологии уборки луж в ЯНАО. Она посоветовала решать проблему более традиционным способом.

Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»

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Журналистку Ксению Собчак позабавило видео, снятое жителями Ноябрьска. Видеоролик с ироническим комментарием она разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот — задом наперед. Вот такой рабочий состав заметили на улице Изыскателей в Ноябрьске», — иронизирует Собчак. Ранее URA.RU рассказало, что Ксению Собчак впечатлили технологии уборки луж в ЯНАО. Она посоветовала решать проблему более традиционным способом. Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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