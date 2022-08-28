Видео с рабочими из Ноябрьска позабавило Собчак

Оригинальный способ передвижения рабочих Ноябрьска удивил Ксению Собчак
Журналистку Ксению Собчак позабавило видео, снятое жителями Ноябрьска. Видеоролик с ироническим комментарием она разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот — задом наперед. Вот такой рабочий состав заметили на улице Изыскателей в Ноябрьске», — иронизирует Собчак.
Ранее URA.RU рассказало, что Ксению Собчак впечатлили технологии уборки луж в ЯНАО. Она посоветовала решать проблему более традиционным способом.
Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»
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