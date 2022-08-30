Власти Салехарда потратят 22 млрд рублей на школьное образование

За два года программа по развитию образования в Салехарде выросла в цене на пять миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На развитие образования в Салехарде (ЯНАО) власти потратят более 22 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте администрации города, высокозатратная программа будет рассчитана до 2026 года.

«Программа «Развитие образования» на 2022—2026 годы» финансируется за счет средств местного и окружного бюджетов. Потребность в финансовых ресурсах составляет — 22 311 800 509 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета— 8 263 290 509 рублей, окружного бюджета — 13 672 096 948 рублей и федерального бюджета — 376 413 051 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно документам, в программу несколько раз вносили вправки. В 2020 году стоимость программы «Развитие образования» составляла 17 миллиардов рублей, в июне 2022 года потребность в финансовых ресурсах выросла до 21 миллиарда. Деньги будут направлены на ремонт школ, закупку юнармейской формы, билингвальное обучение, профподготовку преподавателей, зарплаты сотрудникам, отдых детей в лагерях и прочее.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что школы ЯНАО не вошли в рейтинг учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. В топ-200 школ оказались образовательные учреждения, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы страны.