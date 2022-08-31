Жители поселка СМП-329 в Ноябрьске жалуются на стаю собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка СМП-329 в Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на стаю собак. Своими переживаниями они делятся в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация города, как вы считаете можно нормально гулять с детьми, когда по улицам бегает вот такая свора собак? Мы живем в СМП-329, да это поселок, но это не значит, чтоб нам сюда всех чипированных собак привозили», — написала Людмила Захаренкова.

«Мк-87 тоже самое, всех собак свозят в поселки», — поделилась Елена Гиниятова. «Видите бездомыша, боитесь собак, сразу звоните в отлов и все, а там уже разберутся. Свора собак гораздо опаснее одной двух», — прокомментировала Аня Андреева. «Мне тоже очень было жалко бездомных собак, до тех пор, пока меня на промзоне собака не укусила. Я спокойно шла на остановку, она побежала сзади и укусила меня за ногу. После этого считаю, что нужно их отлавливать, жалко конечно, но других вариантов я не вижу», — написала Ксения Титова.

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бездомных собак, которые находились не территории Нового Уренгоя, начали вывозить в отдаленные районы. Об этом в местном telegram-канале сообщили жители Коротчаево, которые увидели собаку с неопознанной биркой.