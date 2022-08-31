В Курганской области вырубят деревья, чтобы спасти лес

По словам представителей местной администрации, вырубка коснется только старых деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном муниципальном округе Курганской области на участке леса планируют вырубить старые деревья. По словам представителей местной администрации, без такой вырубки лес погибнет.

«По информации специалистов лесного хозяйства, согласно рекомендациям лесоустойства и проекта освоения лесов, прошедших государственную экспертизу, на данном участке назначена выборочная рубка перестойных деревьев по возрасту. В противном случае лес погибнет. Вырубаются деревья, усыхающие и предельного возраста», — ответили представители власти местному жителю на портале «Обратись».

На сайте обратившийся сообщил, что местные жители против вырубки леса, который находится возле их домов. По его словам, люди следят за этой рощей и этот негустой лес помогает защищать дома от ветра.

Ранее стало известно, что на центральной площади Кургана вырубят часть деревьев. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, вырубка коснется засохших и больных лип.