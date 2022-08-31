31 августа 2022

Власти Тюмени объяснили необходимость запрета смартфонов в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Александром Моором и Дмитрием Артюховым 49 школы. Тюмень , моор александр, райдер алексей, артюхов дмитрий
Алексей Райдер разъяснил, что в личных целях использовать мобильные телефоны можно на переменах Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер объяснил необходимость введения запрета на использование мобильных телефонов во время школьных занятий. Информацию об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«Мы долго дискутировали, обсуждали, это действительно отвлекает от занятий. Однако мы гаджеты используем также в учебных целях — в те моменты, когда педагогам будет необходимо на уроках использовать устройства для подбора материалов, голосования, это будет допустимо, но в собственных целях — нет. Я уверен, решение будет поддержано всеми родителями и, соответственно, детьми», — передает слова Алексея Райдера информационный центр правительства.

Заместитель губернатора подчеркнул, что использование гаджетов в собственных целях возможно на переменах. Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение.

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Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер объяснил необходимость введения запрета на использование мобильных телефонов во время школьных занятий. Информацию об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. «Мы долго дискутировали, обсуждали, это действительно отвлекает от занятий. Однако мы гаджеты используем также в учебных целях — в те моменты, когда педагогам будет необходимо на уроках использовать устройства для подбора материалов, голосования, это будет допустимо, но в собственных целях — нет. Я уверен, решение будет поддержано всеми родителями и, соответственно, детьми», — передает слова Алексея Райдера информационный центр правительства. Заместитель губернатора подчеркнул, что использование гаджетов в собственных целях возможно на переменах. Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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