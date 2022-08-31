Власти Тюмени объяснили необходимость запрета смартфонов в школе

Алексей Райдер разъяснил, что в личных целях использовать мобильные телефоны можно на переменах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер объяснил необходимость введения запрета на использование мобильных телефонов во время школьных занятий. Информацию об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«Мы долго дискутировали, обсуждали, это действительно отвлекает от занятий. Однако мы гаджеты используем также в учебных целях — в те моменты, когда педагогам будет необходимо на уроках использовать устройства для подбора материалов, голосования, это будет допустимо, но в собственных целях — нет. Я уверен, решение будет поддержано всеми родителями и, соответственно, детьми», — передает слова Алексея Райдера информационный центр правительства.

Заместитель губернатора подчеркнул, что использование гаджетов в собственных целях возможно на переменах. Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение.