01 сентября 2022

Первая партия тюменских штурмовиков отправилась на службу в ВС РФ

Первая партия тюменского штурмового отряда «Сибирь» отправилась на службу в ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, контрактники
В ВС РФ отправлены бойцы штурмового добровольческого отряда «Сибирь» Фото:

Первая партия штурмового добровольческого отряда «Сибирь» отправилась 2 сентября из Тюмени на службу в Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«Сегодня первая отправка штурмового подразделения „Сибирь“, оно поедет служить в одну из группировок. Это очень отважные парни, у них на вооружении современная техника. Профессии разнообразные — от механиков-водителей до командиров орудий», — приводит инфоцентр слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова.

Власти добавили, что «Сибирь» — это штурмовой отряд на базе мотострелковых разведывательных артиллерийских подразделений. Кроме того, в ВС 2 сентября отправилась очередная группа инженерного полка «Тобол», также сформированного в Тюмени.

Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.

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Первая партия штурмового добровольческого отряда «Сибирь» отправилась 2 сентября из Тюмени на службу в Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. «Сегодня первая отправка штурмового подразделения „Сибирь“, оно поедет служить в одну из группировок. Это очень отважные парни, у них на вооружении современная техника. Профессии разнообразные — от механиков-водителей до командиров орудий», — приводит инфоцентр слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова. Власти добавили, что «Сибирь» — это штурмовой отряд на базе мотострелковых разведывательных артиллерийских подразделений. Кроме того, в ВС 2 сентября отправилась очередная группа инженерного полка «Тобол», также сформированного в Тюмени. Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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