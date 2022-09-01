Первая партия тюменских штурмовиков отправилась на службу в ВС РФ

Первая партия тюменского штурмового отряда «Сибирь» отправилась на службу в ВС РФ

В ВС РФ отправлены бойцы штурмового добровольческого отряда «Сибирь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первая партия штурмового добровольческого отряда «Сибирь» отправилась 2 сентября из Тюмени на службу в Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«Сегодня первая отправка штурмового подразделения „Сибирь“, оно поедет служить в одну из группировок. Это очень отважные парни, у них на вооружении современная техника. Профессии разнообразные — от механиков-водителей до командиров орудий», — приводит инфоцентр слова военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова.

Власти добавили, что «Сибирь» — это штурмовой отряд на базе мотострелковых разведывательных артиллерийских подразделений. Кроме того, в ВС 2 сентября отправилась очередная группа инженерного полка «Тобол», также сформированного в Тюмени.

Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.