Курганцы жалуются на вырубку деревьев в городе

03 сентября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Курганцы переживают, что из-за строительства новых домов не останется деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана жалуются на вырубку деревьев в городе. Одна из жительниц микрорайона Заозерный пожаловалась на вырубку деревьев около новостроек. Горожане комментируют ее пост в паблике «Черный список | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вы что творите? Весь Северный выпилили, теперь за Заозерный взялись? Высадили липы на Карла-Маркса — все сухие! На Бурова-Петрова тоже! Что за беспредел!», — пишет один из пользователей. Курганцы переживают, что из-за новостроек срубают деревья. «С такими успехами, все, что будет окружать нас — это бетон и песок», — комментирует подписчица. Некоторые курганцы не согласны с комментаторами. «А вы не додумались, как сдают объекты строительства? Озеленяют дворы и высаживают деревья рядом с построенными домами. Что за народ? Лишь бы скорее поныть, что все не так делают!», — пишет Семен Пустовалов. Администрация Кургана ответила на пост с жалобой. «По данному адресу специалистами МКУ „Административно-техническая инспекция города Кургана“ проведено обследование территории. Установлено, что в районе детской поликлиники подрядной организацией АО „Авиапромстрой“ снесено дерево породы карагач. В адрес подрядчиков направлено письмо с требованием высадить взамен снесенному дереву новое в осенний период 2022 года», — сообщает мэрия. Также в Курганской области вырубят деревья, чтобы спасти лес. Жители Целинного муниципального округа против этого. По их словам, за лесом следят и он помогает защищать дома от ветра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана жалуются на вырубку деревьев в городе. Одна из жительниц микрорайона Заозерный пожаловалась на вырубку деревьев около новостроек. Горожане комментируют ее пост в паблике «Черный список | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Вы что творите? Весь Северный выпилили, теперь за Заозерный взялись? Высадили липы на Карла-Маркса — все сухие! На Бурова-Петрова тоже! Что за беспредел!», — пишет один из пользователей. Курганцы переживают, что из-за новостроек срубают деревья. «С такими успехами, все, что будет окружать нас — это бетон и песок», — комментирует подписчица. Некоторые курганцы не согласны с комментаторами. «А вы не додумались, как сдают объекты строительства? Озеленяют дворы и высаживают деревья рядом с построенными домами. Что за народ? Лишь бы скорее поныть, что все не так делают!», — пишет Семен Пустовалов. Администрация Кургана ответила на пост с жалобой. «По данному адресу специалистами МКУ „Административно-техническая инспекция города Кургана“ проведено обследование территории. Установлено, что в районе детской поликлиники подрядной организацией АО „Авиапромстрой“ снесено дерево породы карагач. В адрес подрядчиков направлено письмо с требованием высадить взамен снесенному дереву новое в осенний период 2022 года», — сообщает мэрия. Также в Курганской области вырубят деревья, чтобы спасти лес. Жители Целинного муниципального округа против этого. По их словам, за лесом следят и он помогает защищать дома от ветра.