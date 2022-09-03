Шумков рассказал о сотрудничестве с Газпромом и Роснефтью на миллиарды рублей

Губернатор Шумков поздравил нефтяников и газовиков с их профессиональным праздником

04 сентября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

По словам губернатора, к 2025 году 37,5 тыс. домов получат голубое топливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про сотрудничество с Газпромом и Роснефтью на миллиарды рублей. Этим он поделился на telegram-канале «Курганская область официально». «На протяжении многих лет предприятия региона успешно сотрудничают с организациями нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей (ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг»). Наша продукция хорошо зарекомендовала себя при использовании во всех технологических циклах. Это позволяет загружать производства заказами, создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. Ежегодно 35% предприятий Курганской области, связанных по кооперации с арматуростроением, отгружают продукцию для нефтегазовой отрасли на 16 млрд рублей», — рассказывает губернатор. Также Шумков поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником. По его словам, к 2025 году почти 37,5 тыс. домовладений области получат голубое топливо, и ради бесперебойного газоснабжения трудятся сотни специалистов. Ранее URA.RU писало, что губернатор пообещал Шадринску чистую воду. Также в этом году на территории города появятся несколько социально-значимых инфраструктурных объектов и очистные сооружения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про сотрудничество с Газпромом и Роснефтью на миллиарды рублей. Этим он поделился на telegram-канале «Курганская область официально». «На протяжении многих лет предприятия региона успешно сотрудничают с организациями нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей (ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг»). Наша продукция хорошо зарекомендовала себя при использовании во всех технологических циклах. Это позволяет загружать производства заказами, создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. Ежегодно 35% предприятий Курганской области, связанных по кооперации с арматуростроением, отгружают продукцию для нефтегазовой отрасли на 16 млрд рублей», — рассказывает губернатор. Также Шумков поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником. По его словам, к 2025 году почти 37,5 тыс. домовладений области получат голубое топливо, и ради бесперебойного газоснабжения трудятся сотни специалистов. Ранее URA.RU писало, что губернатор пообещал Шадринску чистую воду. Также в этом году на территории города появятся несколько социально-значимых инфраструктурных объектов и очистные сооружения.