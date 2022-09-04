Чиновников заставили выплатить жительнице ЯНАО компенсацию

В пользу женщины взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице ЯНАО выплатили компенсацию за несвоевременное исполнение судебного акта. Об этом сообщатся на сайте прокуратуры ЯНАО.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2020 году суд обязал администрацию села Находка предоставить гражданке вне очереди благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма. Судебный акт вступил в законную силу в феврале 2020 года, однако жилье гражданке до настоящего времени не предоставлено. Таким образом, органом местного самоуправления нарушаются права лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий», — сказано в документе.

Действующим законодательством предусмотрена возможность взыскания компенсации. Прокуратура обратилась в суд и иском о нарушении права на исполнение судебного акта в разумный срок. Суд автономного округа удовлетворил требования прокуратуры, в пользу женщины взыскана компенсация за нарушение разумных сроков исполнения судебного акта в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) осудили мужчину, который обманным путем обогатился более чем на 45 миллионов рублей. Потерпевшие перечислили преступнику денежные средства от 800 тысяч рублей до 7,2 миллионов рублей на общую сумму более 45 миллионов рублей.