Власти накажут строителей, уничтоживших сосновый лес под Тюменью

Чиновники накажут строителей, вырубивших сосновый бор под Тюменью

Жители Тюменского района пожаловались на массовую вырубку деревьев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрация Тюмени ищет инициаторов вырубки соснового леса в границах коттеджных поселков Дербыши и Дударево. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона. Местные жители подняли тревогу после того, как зеленая зона рядом с их поселками была полностью уничтожена.

«Специалистами администрации Тюмени осуществлен выезд с целью обследования зеленых насаждений, указанных в обращении. В результате обследования выявлен факт уничтожения зеленых насаждений породы „сосна обыкновенная“ на участке с кадастровым номером 72:17:1313005:1122. Указанный факт носит признаки противоправного деяния, в связи с чем, администрацией Тюмени принимаются меры административно — процессуального характера по установлению виновного лица и последующего взыскания ущерба», — сообщает региональный инфоцентр.

При этом, в Информационном центре правительства Тюменской области добавили, что на указанном земельном участке разрешено строить многоэтажные дома. «Земельный участок имеет разрешенное использование: „для размещения многоэтажной жилой застройки“, не является объектом учета реестра муниципального имущества. Согласно справочной информации по объекту недвижимости в режиме online, размещенной на официальном портале Росреестра, на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано право частной собственности», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что жители поселков Дударево и Дербыши Тюменского района готовы лечь под колеса строительной техники компаний, занимающихся возведением мегаквартала «Комарово парк». Через территорию населенных пунктов проложили новую дорогу. Тюменцы предполагают, что именно по ней будет ездить спецмашины застройщиков.