04 сентября 2022
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02 сентября 2022

На уральскую агровыставку повезут продукцию из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий Гастрономический фестиваль «Евразия Фест». Екатеринбург, ямал, янао, кмнс, ямало-ненецкий автономный округ
В этом году, на межрегиональной выставке округ представят сразу 10 предприятий Фото:

Ямал в десятый раз примет участие в X Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В этом году в агропромышленной выставке примут участие более 100 предприятий со всего Уральского федерального округа. В их числе будет и Ямало-Ненецкий автономный округ. Участие ямальских производителей в таких мероприятиях позволяет не только продемонстрировать свою продукцию и найти новых партнеров, но также оценить конкурентоспособность и спрос на представляемые Ямалом товары», — говорится на сайте правительства.

Также там сказано, что в этом году округ представят сразу 10 предприятий. В списке рыболовецкая артель «Орион», «Салехардский комбинат», «Ныда ресурс», «Ямальские олени», изготовитель продукции из оленины торговой марки «Баловень олень», «Возрождение», «Ямалец», «Норд регион», изготовитель продукции торговой марки «Первая чайная мануфактура» и «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский». Ямальские бизнесмены представят продукцию из мяса и рыбы. Помимо этого можно будет приобрести молочную продукцию, варенье и чай.

Ранее URA.RU сообщало, что оленеводы ЯНАО начнут сдавать стада на мясо в сентябре. Начиная с сентября мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском районе ЯНАО планирует заготовить 400 тонн оленины.

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Ямал в десятый раз примет участие в X Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «В этом году в агропромышленной выставке примут участие более 100 предприятий со всего Уральского федерального округа. В их числе будет и Ямало-Ненецкий автономный округ. Участие ямальских производителей в таких мероприятиях позволяет не только продемонстрировать свою продукцию и найти новых партнеров, но также оценить конкурентоспособность и спрос на представляемые Ямалом товары», — говорится на сайте правительства. Также там сказано, что в этом году округ представят сразу 10 предприятий. В списке рыболовецкая артель «Орион», «Салехардский комбинат», «Ныда ресурс», «Ямальские олени», изготовитель продукции из оленины торговой марки «Баловень олень», «Возрождение», «Ямалец», «Норд регион», изготовитель продукции торговой марки «Первая чайная мануфактура» и «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский». Ямальские бизнесмены представят продукцию из мяса и рыбы. Помимо этого можно будет приобрести молочную продукцию, варенье и чай. Ранее URA.RU сообщало, что оленеводы ЯНАО начнут сдавать стада на мясо в сентябре. Начиная с сентября мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском районе ЯНАО планирует заготовить 400 тонн оленины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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