04 сентября 2022

В Тюмени перекроют центральную улицу. Карта

Улицу Семакова в Тюмени перекроют на один день
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Участок дороги будет перекрыт для движения транспортных средств с 10 по 11 сентября Фото:

Улицу Семакова в центре Тюмени перекроют 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы.

«В связи с производством работ по объекту „Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО ‚ТюмГУ‘ по адресу: Тюмень, улицы Республики, 9“, на улице Семакова на участке от улицы Володарского до Республики будет прекращено движение в период с 10 сентября по 11 сентября», — передает пресс-служба. В качестве объезда участникам дорожного движения предлагается планировать свой маршрут через улицы Кирова и Володарского. Ранее URA.RU писало о том, что улицу в центре Тюмени перекроют почти на месяц.

Схема перекрытия улицы Семакова

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Улицу Семакова в центре Тюмени перекроют 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. «В связи с производством работ по объекту „Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО ‚ТюмГУ‘ по адресу: Тюмень, улицы Республики, 9“, на улице Семакова на участке от улицы Володарского до Республики будет прекращено движение в период с 10 сентября по 11 сентября», — передает пресс-служба. В качестве объезда участникам дорожного движения предлагается планировать свой маршрут через улицы Кирова и Володарского. Ранее URA.RU писало о том, что улицу в центре Тюмени перекроют почти на месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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