Участок дороги будет перекрыт для движения транспортных средств с 10 по 11 сентября
Улицу Семакова в центре Тюмени перекроют 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы.
«В связи с производством работ по объекту „Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО ‚ТюмГУ‘ по адресу: Тюмень, улицы Республики, 9“, на улице Семакова на участке от улицы Володарского до Республики будет прекращено движение в период с 10 сентября по 11 сентября», — передает пресс-служба. В качестве объезда участникам дорожного движения предлагается планировать свой маршрут через улицы Кирова и Володарского. Ранее URA.RU писало о том, что улицу в центре Тюмени перекроют почти на месяц.
Схема перекрытия улицы Семакова
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