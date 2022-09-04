В Тюмени перекроют центральную улицу. Карта

Улицу Семакова в Тюмени перекроют на один день

05 сентября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Участок дороги будет перекрыт для движения транспортных средств с 10 по 11 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Улицу Семакова в центре Тюмени перекроют 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. «В связи с производством работ по объекту „Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО ‚ТюмГУ‘ по адресу: Тюмень, улицы Республики, 9“, на улице Семакова на участке от улицы Володарского до Республики будет прекращено движение в период с 10 сентября по 11 сентября», — передает пресс-служба. В качестве объезда участникам дорожного движения предлагается планировать свой маршрут через улицы Кирова и Володарского. Ранее URA.RU писало о том, что улицу в центре Тюмени перекроют почти на месяц. Схема перекрытия улицы Семакова Администрация Тюмени

Улицу Семакова в центре Тюмени перекроют 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. «В связи с производством работ по объекту „Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО ‚ТюмГУ‘ по адресу: Тюмень, улицы Республики, 9“, на улице Семакова на участке от улицы Володарского до Республики будет прекращено движение в период с 10 сентября по 11 сентября», — передает пресс-служба. В качестве объезда участникам дорожного движения предлагается планировать свой маршрут через улицы Кирова и Володарского. Ранее URA.RU писало о том, что улицу в центре Тюмени перекроют почти на месяц.