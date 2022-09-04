04 сентября 2022
03 сентября 2022

В центре Тюмени на месяц перекроют улицу. Схема

Из-за ремонтных работ в Тюмени перекроют улицу Урицкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Движение будет перекрыто в центре Тюмени из-за выполнения дорожных ремонтных работ Фото:

На некоторых участках улицы Урицкого в Тюмени, из-за проведения ремонтных работ, перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Общий срок перекрытия составит один месяц.

«В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Урицкого будет прекращено движение на некоторых участках. С 3 сентября по 18 сентября 2022 года будет перекрыт участок от улицы Челюскинцев до улицы Кирова. С 10 сентября по 25 сентября — от улицы Кирова до улицы Семакова. И с 18 сентября по 3 октября прекращение движения на участке от улицы Семакова до улицы Тургенева», — передает пресс-служба.

Для объезда водителям предлагают ехать по улицам Герцена и Ленина. Участников движения просят быть аккуратнее и обращать внимание на дорожные знаки.

Перекрытие улицы Урицкого в Тюмени

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На некоторых участках улицы Урицкого в Тюмени, из-за проведения ремонтных работ, перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Общий срок перекрытия составит один месяц. «В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Урицкого будет прекращено движение на некоторых участках. С 3 сентября по 18 сентября 2022 года будет перекрыт участок от улицы Челюскинцев до улицы Кирова. С 10 сентября по 25 сентября — от улицы Кирова до улицы Семакова. И с 18 сентября по 3 октября прекращение движения на участке от улицы Семакова до улицы Тургенева», — передает пресс-служба. Для объезда водителям предлагают ехать по улицам Герцена и Ленина. Участников движения просят быть аккуратнее и обращать внимание на дорожные знаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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