Из-за ремонтных работ в Тюмени перекроют улицу Урицкого

Движение будет перекрыто в центре Тюмени из-за выполнения дорожных ремонтных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На некоторых участках улицы Урицкого в Тюмени, из-за проведения ремонтных работ, перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Общий срок перекрытия составит один месяц.

«В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Урицкого будет прекращено движение на некоторых участках. С 3 сентября по 18 сентября 2022 года будет перекрыт участок от улицы Челюскинцев до улицы Кирова. С 10 сентября по 25 сентября — от улицы Кирова до улицы Семакова. И с 18 сентября по 3 октября прекращение движения на участке от улицы Семакова до улицы Тургенева», — передает пресс-служба.

Для объезда водителям предлагают ехать по улицам Герцена и Ленина. Участников движения просят быть аккуратнее и обращать внимание на дорожные знаки.