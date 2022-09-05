Тюменка несколько недель не может записать ребенка в стоматологию

Жительница Тюмени несколько недель пытается записать ребенка в муниципальную стоматологию

06 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Запись к врачу формируется раз в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Тюмени Иля Каримова на протяжении двух недель не может дозвониться в стоматологическую клинику №3, чтобы записать ребенка на прием к врачу. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. «Я обращалась в третью стоматологию на Холодильной или Щербакова. У них запись раз в неделю в каждый филиал. Но когда начинаю звонить в 8 утра, то передо мной уже больше 20-ти человек, а через 30 минут вызов обрывается, т. е. моя очередь не успевает подойти. А когда дозваниваешься через полтора часа, то записи уже нет», — рассказывает Иля Каримова. Женщина обратилась с жалобой в департамент здравоохранения Тюменской области. Там, по ее словам, ситуацию взяли на рассмотрение. «Я позвонила в департамент, оставила обращение. Через полчаса перезвонили с больницы, сказали, что берут ребенка на контроль и как только будет окно, его запишут и мне перезвонят», — добавляет Каримова. В адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен главному врачу тюменской стоматологии №3. Ответы на них ожидаются.

Жительница Тюмени Иля Каримова на протяжении двух недель не может дозвониться в стоматологическую клинику №3, чтобы записать ребенка на прием к врачу. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. «Я обращалась в третью стоматологию на Холодильной или Щербакова. У них запись раз в неделю в каждый филиал. Но когда начинаю звонить в 8 утра, то передо мной уже больше 20-ти человек, а через 30 минут вызов обрывается, т. е. моя очередь не успевает подойти. А когда дозваниваешься через полтора часа, то записи уже нет», — рассказывает Иля Каримова. Женщина обратилась с жалобой в департамент здравоохранения Тюменской области. Там, по ее словам, ситуацию взяли на рассмотрение. «Я позвонила в департамент, оставила обращение. Через полчаса перезвонили с больницы, сказали, что берут ребенка на контроль и как только будет окно, его запишут и мне перезвонят», — добавляет Каримова. В адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен главному врачу тюменской стоматологии №3. Ответы на них ожидаются.