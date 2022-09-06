Россияне помогли открыть бассейн в ЛНР

В Красном Луче открыли бассейн, отремонтированный благодаря россиянам

06 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

В Красном Луче ЛНР отремонтировали бассейн при помощи средств РФ Фото: Луганский информационный центр новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Красный Луч, который находится в Луганской народной республики состоялось открытие обновленного бассейна. Весомую помощь в его ремонте оказали российские предприниматели. Об этом сообщает Луганский информационный центр. «В этом сезоне бассейн открылся в срок. Это стало возможным благодаря многодневному труду дружного коллектива Краснолучского комплекса спортивных сооружений, поддержке администрации города Красный Луч, а также помощи Российской Федерации», — отметили в администрации города. Например, замену для электролизной установки для хлорирования и обеззараживания воды удалось найти в Ярославле. Ее изготовил российский предприниматель Владимир Бражкин. Кроме того, директор ООО «ВК-Комплект» Андрей Воронин бесплатно предоставил цифровой дозирующий насос. Помимо этого, предприниматель передал очки для плавания, шахматные доски и шахматные часы для спортивного учреждения, где находится бассейн. Российские регионы выразили готовность оказать помощь Луганской народной республики в налаживании мирной жизни в районах и городах Республики. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории ЛНР и ДНР. Основная цель заключается в помощи мирным жителям и их защите от киевского режима. В Красном Луче ЛНР отремонтировали бассейн при помощи РФ Фото: Луганский информационный центр Его удалось октрыть в срок Фото: Луганский информационный центр В запуске помогли россияне Фото: Луганский информационный центр

В городе Красный Луч, который находится в Луганской народной республики состоялось открытие обновленного бассейна. Весомую помощь в его ремонте оказали российские предприниматели. Об этом сообщает Луганский информационный центр. «В этом сезоне бассейн открылся в срок. Это стало возможным благодаря многодневному труду дружного коллектива Краснолучского комплекса спортивных сооружений, поддержке администрации города Красный Луч, а также помощи Российской Федерации», — отметили в администрации города. Например, замену для электролизной установки для хлорирования и обеззараживания воды удалось найти в Ярославле. Ее изготовил российский предприниматель Владимир Бражкин. Кроме того, директор ООО «ВК-Комплект» Андрей Воронин бесплатно предоставил цифровой дозирующий насос. Помимо этого, предприниматель передал очки для плавания, шахматные доски и шахматные часы для спортивного учреждения, где находится бассейн. Российские регионы выразили готовность оказать помощь Луганской народной республики в налаживании мирной жизни в районах и городах Республики. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории ЛНР и ДНР. Основная цель заключается в помощи мирным жителям и их защите от киевского режима.