Тюменскую журналистку обыскали из-за связи с депутатом, бежавшим на Украину

Тюменскую журналистку Юлию Глазову обыскали из-за связей с экс-депутатом, бежавшим на Украину

Силовики пришли с обыском в квартиру тюменской журналистки Юлии Глазовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В квартире бывшего редактора информационного портала «ТюменьPRO» Юлии Глазовой прошли обыски, которые связывают с деятельностью бежавшего на Украину бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.

«Обыски прошли не только в тюменской квартире Глазовой. Такие же проверки проходят и в других регионах. Силовиков интересуют люди, которые могут иметь отношение к администрированию YouTube и telegram-каналов Пономарева, бежавшего на Украину в 2014 году», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в ближайшее время тюменские силовики могут провести аналогичные проверки в квартирах других соратников беглого экс-депутата Госдумы. При этом их имена и фамилии он озвучивать не стал.

Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что полиция провела обыск в квартире редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. До этого его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ.