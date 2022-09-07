07 сентября 2022

Тюменскую журналистку обыскали из-за связи с депутатом, бежавшим на Украину

Тюменскую журналистку Юлию Глазову обыскали из-за связей с экс-депутатом, бежавшим на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики пришли с обыском в квартиру тюменской журналистки Юлии Глазовой Фото:

В квартире бывшего редактора информационного портала «ТюменьPRO» Юлии Глазовой прошли обыски, которые связывают с деятельностью бежавшего на Украину бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.

«Обыски прошли не только в тюменской квартире Глазовой. Такие же проверки проходят и в других регионах. Силовиков интересуют люди, которые могут иметь отношение к администрированию YouTube и telegram-каналов Пономарева, бежавшего на Украину в 2014 году», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в ближайшее время тюменские силовики могут провести аналогичные проверки в квартирах других соратников беглого экс-депутата Госдумы. При этом их имена и фамилии он озвучивать не стал.

Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что полиция провела обыск в квартире редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. До этого его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ.

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В квартире бывшего редактора информационного портала «ТюменьPRO» Юлии Глазовой прошли обыски, которые связывают с деятельностью бежавшего на Украину бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур. «Обыски прошли не только в тюменской квартире Глазовой. Такие же проверки проходят и в других регионах. Силовиков интересуют люди, которые могут иметь отношение к администрированию YouTube и telegram-каналов Пономарева, бежавшего на Украину в 2014 году», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в ближайшее время тюменские силовики могут провести аналогичные проверки в квартирах других соратников беглого экс-депутата Госдумы. При этом их имена и фамилии он озвучивать не стал. Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что полиция провела обыск в квартире редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. До этого его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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