07 сентября 2022

Тюменские строители начали ремонт спортшколы в ЛНР

Тюменские строители начали ремонт спортшколы в Краснодоне (ЛНР)
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты из Тюмени завершают ремонт крыши в Краснодоне Фото:

Тюменские специалисты начали ремонт детско-юношеской спортшколы в Краснодоне (Луганская народная республика). Об этом URA.RU сообщили в администрации луганского города.

«Специалисты из Тюмени завершают капитальный ремонт мягкой кровли и утепление наружных стен здания школы Ведутся работы по ремонту фасадной части спортивной школы. Для людей с ограниченными физическими возможностями установлен пандус. Прилегающий тротуар укладывается брусчаткой, монтируется система водоотлива дождевых вод», — рассказали в мэрии.

Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи

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Тюменские специалисты начали ремонт детско-юношеской спортшколы в Краснодоне (Луганская народная республика). Об этом URA.RU сообщили в администрации луганского города. «Специалисты из Тюмени завершают капитальный ремонт мягкой кровли и утепление наружных стен здания школы Ведутся работы по ремонту фасадной части спортивной школы. Для людей с ограниченными физическими возможностями установлен пандус. Прилегающий тротуар укладывается брусчаткой, монтируется система водоотлива дождевых вод», — рассказали в мэрии. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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