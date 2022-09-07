Тюменские строители начали ремонт спортшколы в ЛНР

Тюменские строители начали ремонт спортшколы в Краснодоне (ЛНР)

08 сентября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Специалисты из Тюмени завершают ремонт крыши в Краснодоне Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Тюменские специалисты начали ремонт детско-юношеской спортшколы в Краснодоне (Луганская народная республика). Об этом URA.RU сообщили в администрации луганского города. «Специалисты из Тюмени завершают капитальный ремонт мягкой кровли и утепление наружных стен здания школы Ведутся работы по ремонту фасадной части спортивной школы. Для людей с ограниченными физическими возможностями установлен пандус. Прилегающий тротуар укладывается брусчаткой, монтируется система водоотлива дождевых вод», — рассказали в мэрии. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи

Тюменские специалисты начали ремонт детско-юношеской спортшколы в Краснодоне (Луганская народная республика). Об этом URA.RU сообщили в администрации луганского города. «Специалисты из Тюмени завершают капитальный ремонт мягкой кровли и утепление наружных стен здания школы Ведутся работы по ремонту фасадной части спортивной школы. Для людей с ограниченными физическими возможностями установлен пандус. Прилегающий тротуар укладывается брусчаткой, монтируется система водоотлива дождевых вод», — рассказали в мэрии. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи