В Кургане умерла заслуженный врач России

В Кургане умерла заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Карасева

09 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Татьяна Карасева 35 лет проработала в Центре им. Илизарова фото: пресс-служба Центра им. Илизарова После продолжительной болезни скончалась кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Карасева, которая много лет проработала в Центре им. Илизарова в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе медцентра. «Администрация ФГБУ „НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова“ с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончалась к. м. н., Заслуженный врач РФ Карасева Татьяна Юрьевна. Коллектив Центра выражает глубокие соболезнования в адрес родных и близких», — говорится в сообщении Центра им. Илизарова. Карасева приехала в Курган по приглашению профессора Гавриила Илизарова. Она окончила Новосибирский государственный мединститут с красным дипломом. В центре начала работать врачом-ординатором и уже через три года, с 1983-го, стала заведующей отделением. В1997—2014 годах работала заведующей травматолого-ортопедическим отделением №6. Врач проходила обучение в ведущих ортопедических клиниках Германии, Испании, Австрии, Америки, Канады и Турции. Имела большой опыт выполнения артроскопических операций на коленном, плечевом, локтевом и голеностопном суставах. Являлась членом Российского артроскопического общества (РАО), членом Европейского общества спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии. Татьяна Карасева — автор 107 научных работ, обладатель 14 патентов РФ, выпустила три научно-методических издания. Татьяна Карасева с 1996 года являлась ведущим специалистом артрологического направления работы Центра Илизарова фото: пресс-служба Центра им. Илизарова

После продолжительной болезни скончалась кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Карасева, которая много лет проработала в Центре им. Илизарова в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе медцентра. «Администрация ФГБУ „НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова“ с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончалась к. м. н., Заслуженный врач РФ Карасева Татьяна Юрьевна. Коллектив Центра выражает глубокие соболезнования в адрес родных и близких», — говорится в сообщении Центра им. Илизарова. Карасева приехала в Курган по приглашению профессора Гавриила Илизарова. Она окончила Новосибирский государственный мединститут с красным дипломом. В центре начала работать врачом-ординатором и уже через три года, с 1983-го, стала заведующей отделением. В1997—2014 годах работала заведующей травматолого-ортопедическим отделением №6. Врач проходила обучение в ведущих ортопедических клиниках Германии, Испании, Австрии, Америки, Канады и Турции. Имела большой опыт выполнения артроскопических операций на коленном, плечевом, локтевом и голеностопном суставах. Являлась членом Российского артроскопического общества (РАО), членом Европейского общества спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии. Татьяна Карасева — автор 107 научных работ, обладатель 14 патентов РФ, выпустила три научно-методических издания.