08 сентября 2022

Ученице в ЯНАО разрешили приходить в школу в хиджабе

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьный коридор, школьница
Девочка вернется в школу в Губкинском (фото из архива) Фото:

Девочке, которой пришлось забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за распорядка учебного заведения, разрешили приходить на занятия в хиджабе. Как рассказал журналисту URA.RU дядя ученицы, его племянница вернется в школу.

«Мою племянницу взяли в школу. Департамент образования в Губкинском решил этот вопрос. Она может посещать школу с покрытой головой», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в окружной департамент образования, чтобы узнать подробности. Ответ будет предоставлен позже.

Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».

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Девочке, которой пришлось забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за распорядка учебного заведения, разрешили приходить на занятия в хиджабе. Как рассказал журналисту URA.RU дядя ученицы, его племянница вернется в школу. «Мою племянницу взяли в школу. Департамент образования в Губкинском решил этот вопрос. Она может посещать школу с покрытой головой», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в окружной департамент образования, чтобы узнать подробности. Ответ будет предоставлен позже. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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