Ученице в ЯНАО разрешили приходить в школу в хиджабе

09 сентября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Девочка вернется в школу в Губкинском (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девочке, которой пришлось забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за распорядка учебного заведения, разрешили приходить на занятия в хиджабе. Как рассказал журналисту URA.RU дядя ученицы, его племянница вернется в школу. «Мою племянницу взяли в школу. Департамент образования в Губкинском решил этот вопрос. Она может посещать школу с покрытой головой», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в окружной департамент образования, чтобы узнать подробности. Ответ будет предоставлен позже. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».

Девочке, которой пришлось забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за распорядка учебного заведения, разрешили приходить на занятия в хиджабе. Как рассказал журналисту URA.RU дядя ученицы, его племянница вернется в школу. «Мою племянницу взяли в школу. Департамент образования в Губкинском решил этот вопрос. Она может посещать школу с покрытой головой», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в окружной департамент образования, чтобы узнать подробности. Ответ будет предоставлен позже. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».