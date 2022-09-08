Ученице в ЯНАО разрешили приходить в школу в хиджабе

Девочке, которой пришлось забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за распорядка учебного заведения, разрешили приходить на занятия в хиджабе. Как рассказал журналисту URA.RU дядя ученицы, его племянница вернется в школу.
«Мою племянницу взяли в школу. Департамент образования в Губкинском решил этот вопрос. Она может посещать школу с покрытой головой», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU направило запрос в окружной департамент образования, чтобы узнать подробности. Ответ будет предоставлен позже.
Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».
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