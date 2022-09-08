Семья из Молдовы переехала в Курганскую область. Фото

09 сентября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Семья из Молдовы переехали в Курганскую область в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья Анастасии Шолоховой из Республики Молдова переехала в город Шадринск Курганской области в прошлом году в рамках программы переселения. О том, как адаптировались и где работают соотечественники, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Муж Анастасии узнал о государственной программе от друзей. Родители и близкие с пониманием отнеслись к решению уехать в Россию. Документы молодые люди подали в представительстве МВД России в Республике Молдова. Спустя два месяца семья получила свидетельство участника госпрограммы», — говорится на сайте ведомства. В Молдавии Анастасия училась в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. После переезда в Курганскую область она продолжила обучаться в Шадринском педагогическом университете. Первое время работала воспитателем в детском саду, а сейчас трудится педагогом дополнительного образования в ДТЮ «Ритм» в Шадринске. «Общение с детьми приносит огромное удовольствие и полное моральное удовлетворение от своего труда. Планирую и дальше развиваться в своей педагогической профессии», — отмечает Анастасия Шолохова. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переселяются семьи из Казахстана. Также сообщалось, что в Кетовском районе два бывших иностранца получили российские паспорта. Анастасия (на фото в центре) работает педагогом дополнительного образования Фото: УМВД России по Курганской области

Семья Анастасии Шолоховой из Республики Молдова переехала в город Шадринск Курганской области в прошлом году в рамках программы переселения. О том, как адаптировались и где работают соотечественники, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Муж Анастасии узнал о государственной программе от друзей. Родители и близкие с пониманием отнеслись к решению уехать в Россию. Документы молодые люди подали в представительстве МВД России в Республике Молдова. Спустя два месяца семья получила свидетельство участника госпрограммы», — говорится на сайте ведомства. В Молдавии Анастасия училась в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. После переезда в Курганскую область она продолжила обучаться в Шадринском педагогическом университете. Первое время работала воспитателем в детском саду, а сейчас трудится педагогом дополнительного образования в ДТЮ «Ритм» в Шадринске. «Общение с детьми приносит огромное удовольствие и полное моральное удовлетворение от своего труда. Планирую и дальше развиваться в своей педагогической профессии», — отмечает Анастасия Шолохова. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переселяются семьи из Казахстана. Также сообщалось, что в Кетовском районе два бывших иностранца получили российские паспорта.